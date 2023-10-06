外資賣超35億 台股趨堅 6大族群雙十後蠢動

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

外資賣超35億 三大法人10/6賣超台股20億元

外資等三大法人周五（10/6）合計賣超台股20.25億元。包括外資與陸資賣超35.13億元；投信法人買超20.89億元；自營商自行買賣部分係買超14.04億元，避險部分係賣超20.05億元，合計單日賣超6.01億元。

（工商時報 數位編輯）

台積電領軍電子喊衝 台股周漲166點連2紅

台股今天開高走高，在台積電等電子權值股帶動下，指數站上16500點整數大關，終場收16520.57點，上漲67.05點，收復月線，成交值新台幣2192.49億元；週線連2紅，週線上漲166點。

電子類股指數今天收漲0.38%，成交比重達73%；金融類股指數漲0.86%，生技類股指數上揚0.99%。代表中小型股的櫃買指數盤中翻黑，終場下跌0.03%。

晶圓代工廠台積電收532元，漲幅0.76%；鴻海收105.5元，上漲1.93%；大立光開高走低，終場下跌1.42%，收2090元。

人工智慧（AI）族群走勢分歧，廣達終場收254.5元，漲幅2%；緯創漲1.4%，收108.5元；緯穎漲2.47%，收1660元。表現相對弱勢的營邦、光寶科、雙鴻，終場分別下跌2.92%、1.65%、1.51%。

航運類股盤中轉弱，貨櫃航運業者長榮下挫0.89%；航空雙雄長榮航、華航多數時間在平盤之下，終場跌1.68%、1.38%。

富邦投顧指出，市場觀望國慶連假期間變數，追價意願低，指數緩步盤堅，隨日KD技術指標轉強，將有助提振多方信心。

（中央社）

盤後》權王鍍「金」 台股登月、周線2連紅

美債狂升、殖利率飆升，傳Fed升息可望踩剎車，台股適逢雙十連假在即，今(6)日開高震盪量縮，資金轉向大型權值股，包括台積電、鴻海以及金融股，帶動指數站回月線，終場台股收漲67.05點、報在16520.57點、成交量2192.49億元，台股周線2連紅，本周指數上漲166點。

權值股部分，台積電(2330)今日扮演重要撐盤要角，開高震盪持穩，終場收漲0.76%、報在532元，距離月線533元僅差臨門一腳；聯電(2303)震盪演出，終場收漲0.11%，報在42.5元；鴻海(2317)9月營收報喜，帶動今日股價走揚，收漲1.93%；聯發科(2454)尚未公布9月營收，今股價收在平盤786元。

AI族群再添新議題，傳出輝達創辦人暨執行長黃仁勳將訪台出席鴻海18日登場之鴻海科技日，帶動AI一軍的廣達(2382)上漲約2%，緯創(3231)漲幅1.4%，低價伺服器機殼廠晟銘電(3013)爆量強攻，大漲逾5%。

由於海岬型船舶需求依然強勁，帶動BDI指數反彈近3%，激勵今日航運股由散裝航運族群領漲，漲勢更勝貨櫃族群，新興(2605)、裕民(2606)分別大漲逾5%、4%，中航(2612)、慧洋-KY(2637)漲逾3%，志信(2611)、四維航(5608)也上揚逾2%。

連假前夕，近兩個交易日資金轉向金融股，市場推估有可能是政府出手護盤。旺旺保(2816)攻漲停，上海商銀(5876)、第一保(2852)亦上揚逾2%，大型金控股永豐金(2890)大漲逾2%，第一金(2892)、元大金(2885)、華南金(2880)、合庫金(5880)漲幅逾1%，中信金(2891)、台新金(2887)、富邦金(2881)小漲，整體金融股指數上漲0.86%。

分析師表示，市場靜待美國9月非農就業報告，倘若所公布數據有降低，則將有助弱化通膨預期，緩解美債殖利率繼續再攀升的壓力。且中國製造業、消費力在十一黃金周前後已有逐步回穩跡象，因此，預期在國際利空漸步消化，多方歸隊下，指數可望震盪盤堅。

隨著消費旺季來臨，基本面行情及選舉行情即將啟動，操作上可逢低布局獲利貢獻度高的AI概念、IC設計、網通及光通訊、低軌衛星、電動車與政策面做多的軍工航太及重電儲能等族群。

下周市場聚焦的經濟數據包括美國物價，大陸信貸、物價。預期美國物價增速將續降，大陸信貸將牽動復甦步伐。

（時報資訊 王逸芯）