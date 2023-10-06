證交所昨天才招手 保瑞今拔頭籌申請櫃轉市

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

證交所昨（5）日才向生技業招手，保瑞（6472）今日就拔頭籌申請櫃轉市。由於保瑞市值高達634.2億元，如此一來，證交所衝刺生技股5,000億元市值即將達陣。

保瑞藥業6日向證交所送件申請股票上市，為今（112）年度第13家國內公司申請股票上市。

保瑞藥業公司負責人盛保熙，公司實收資本額1.083億元，主要產品：西藥代理及銷售、藥品製造、新劑型藥品開發、保健品研發及銷售。

111年度稅前淨利18.4億元，每股稅後盈餘18.52元。