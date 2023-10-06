《半導體》台積電Q3營收季增13.7%寫第3高 匯率助攻優預期

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【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工龍頭台積電(2330)公布2023年9月自結合併營收1804.3億元，月減4.4％、年減13.4％，仍創同期次高。第三季合併營收5467.32億元，季增13.7％、年減10.8％，創同期次高、歷史第三高。累計前三季合併營收1.53兆元、年減6.2％，續創同期次高。

台積電預期第三季合併營收介於167～175億美元，在新台幣平均匯率30.8元狀況下，毛利率、營益率介於51.5～53.5％、38～40％。以中位數估算，合併營收5266.8億元，季增9.5％、年減12.09％，受惠新台幣匯率貶值，實際表現優於財測預期。

台積電表示，3奈米製程強勁量產將帶動第三季營收回升，惟部分成長動能被客戶持續庫存調整抵消。而3奈米量產初期稀釋抵銷約2～3個百分點，預期第四季毛利率將被稀釋約3～4個百分點。

台積電將今年美元營收展望自衰退中個位數（4～6％）下修至近1成，儘管今年營運面臨更大挑戰，資本支出仍可達320～360億美元預期低標。並維持未來幾年美元營收年複合成長率（CAGR）達15～20％預期不變，長期毛利率達53％目標應可達成。

市場研調機構TrendForce指出，由於總經及庫存問題持續，使下半年旺季需求不旺，需求將持續低迷至明年首季，台積電近期亦受電源管理晶片（PMIC）客戶抽單影響，預期8吋稼動率第四季至明年首季恐低於60％。