《金融股》一銀行招募逾300名新血 起薪最高5萬UP

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【時報記者任珮云台北報導】第一金(2892)旗下第一銀行徵才活動再度開跑，本次徵才報名自10月6日起至10月18日止，預計招募新進行員330名，包含一般人員、徵授信經驗行員、專案理財人員、程式開發人員四大類別，將依招募類別給薪，一般人員依所訂資格條件，起薪約37,000元至42,000元，徵授信經驗行員、專案理財人員及程式開發人員可達50,000元以上。

第一銀行成立迄今邁向第124個年頭，擁有國內188家營業單位及海外42個據點，持續透過海內外雙引擎及金融科技創新，提供客戶專業且便捷的金融服務；此外，第一銀行積極落實ESG（環境、社會、公司治理），每年均挹注可觀資源推動各項員工照護措施及培訓計畫，形塑以員工為核心的幸福職場體驗，領先公股金融同業開辦員工持股暨儲蓄信託、大幅拉升生育補助外，考量同仁撫育未滿三歲子女及照顧家庭成員需要，施行彈性工時制度供同仁依據家庭需要調整工作時間，並提供優於法令之孕育假別，2023年起更新設「第一好孕假」支持有人工受孕需求同仁，同時提供員工子女教育獎助金，以及企業托育合約，給予員工優惠安全的托育協助。

同時，第一銀行設有行員優惠儲蓄存款、優惠房貸及信貸、員工休假旅遊補助、體育康樂活動補助，同時透過「第一好Buddy」企業Mentor制度推動、語言與在職進修等多元福利補助方案，營造優質職場環境，讓第一銀行2022年榮獲新北市「友善家庭暨工作平等措施」優良企業認證、2023年再度榮獲「臺北市職場性別平等認證」金質獎的肯定。

一銀徵才活動預計11月上旬辦理筆試，12上旬辦理面試，最後甄選結果將於12月中旬公布。