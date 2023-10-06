長榮：2024年供需失衡 充滿挑戰

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

長榮（2603）6日召開法說會，由總經理謝惠全主持，他表示2024年運力供需基調仍然是供需失衡，2024年是充滿挑戰一年。

長榮9月營收達244.83億元，年減51.22％，月減1.74％，第三季合併營收728億元，比第二季成長8.07％，年減57.27％，累計前三季合併營收2070.36億元，年減59.9％。

謝惠全表示，第四季為傳統淡季，量走跌但價格持平，整體第四季營運比第三季差一些些，估2024年美國市場貨量優於今年，但價格還未定論。

謝惠全表示，國際貨幣基金組織(IMF)預測2024年全球經濟成長率為3％， Alphaliner預估2024年市場艙位供給將成長9.1％，而貨量增長率只有2.2％，儘管2024年歐洲有碳規範的因素，對市場運力供給有些影響，但基本上運力供需的基調仍是供過於求；因此除非市場需求面或供給面發生足以扭轉供需不平衡的重大事件，否則2024年對航運市場仍是供需失衡，充滿挑戰的一年。

長榮策略性投資計畫主要在關鍵碼頭的投資發展，提供船隊優質的碼頭資源，包含縮短船舶在港時間、提高船舶營運效率、節省燃油及節能減排。

謝惠全表示，投資關鍵碼頭也是布局船隊的綠色再生能源供應鏈及發展綠色航運廊道(Green Shipping Corridor)，共同為航運節能減碳而努力。

目前長榮投資的關鍵碼頭有高雄第七貨櫃中心、鹿特丹港Euromax碼頭及埃及Abu Qir碼頭，公司除持續關注全球各地具戰略價值的碼頭外，也積極對現有營運碼頭進行現代化的投資。

長榮新新船訂單共計63艘，今年已交3艘，因此目前待交的新船數量為60艘，年底前再交1艘，後續交船分別是2024年23艘，2025年20艘，2026年及2027年各8艘。

此外，鑑於海運市況疲弱，業者拆船速度加快。依據國際航運分析機構Alphaliner資料統計，2022全年度僅有24艘貨櫃船出售拆解(21,524 TEU)，而2023年截至9月20日止，已有80艘貨櫃船出售拆解(約133,558 TEU)，此數量已遠超過2022全年度之拆船數。