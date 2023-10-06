亞東科大與鶯歌工商緊密合作 舉辦「彼此之間2023師生創作展」

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技職教育向來被視為人才培育的重要基石，特別是在迅速變化的產業環境中，技職人才不再僅是學術追求，而是實際技能與學術的完美結合。亞東科技大學與鶯歌高級工商職業學校近年的緊密合作，就是最佳的證明。

2023年10月4日亞東科技大學於鶯歌工商圖研大樓三樓圖書館展覽廳盛大開幕「彼此之間2023師生創作展」，展出的作品涵蓋工商業設計、材料織品服裝、通識教育等多個專業領域，充分展現學術與技藝的完美融合。不僅如此，許多參展作品的創作者畢業自鶯歌工商，再次證明了技職教育的一脈傳承的重要性。

亞東科技大學黃茂全校長在開幕典禮表示，大學不僅是學術的追求，更應是技術與藝術的完美融合。他強調：「今天的展覽正是體現這一理念的最佳範例，感謝鶯歌工商提供這麼完美的場地，展現我們的成果。」

作為技職教育的搖籃，鶯歌工商顏龍源校長也表示，技職教育不僅是一門專業，更是一個完整的人生規劃，感謝亞東科大為鶯歌工商畢業生提供這麼優質的學習機會，使他們的作品能夠在這裡展出。

不僅如此，參觀展覽的過程中，多位教授和專家也在現場詳細解說各項作品，並介紹各項作品背後的創作理念。這些作品的創作者，多數都曾在鶯歌工商接受紮實的基礎訓練，並在亞東科大持續培育下終有今天豐碩的成果，實踐亞東科大戮力於從文字、文章、文學、文化到文創的一脈成形的藝術底蘊。

技職教育不再僅是一個選擇，它是一個優質、多元的人生道路。亞東科技大學與鶯歌工商的緊密合作，不僅提供了學生一個展現自己才華的舞台，更為莘莘學子們提供了一條通往未來的康莊大道。本展覽將持續到10月19日，歡迎所有師生前來參觀交流，一同見證技職教育的繁榮與光彩。