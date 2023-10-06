葡萄王Q3營收創同期新高 樂觀迎接Q4旺季

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葡萄王（1707）在產品銷售和代工業務發威中，第三季合併營收25.5億元、累計前三季營收74.35億元，均創下歷史同期新高，年增率分別為2.36％、年增2.31％。由於第四季為衝聘旺季及年底周年慶、雙11等行銷活動，預期第四季業績將呈現季增，全年營收續戰新高。

葡萄王表示，由於子公司葡眾，因應原物料、製造、人力等成本持續攀升，8月中旬公告調整部份商品售價，此波漲價前的超買，影響9月銷售業績，導致單月營收7.65億元，年減11.16％。

就葡萄王三大事業體來看，母公司台灣葡萄王9月營收年增1.99％，累計1-9月營收年增18.45％。其中海外代工月營收已突破國內代工２倍，顯示市場開拓有成。

葡萄王表示，剛落幕的泰國Vitafoods Asia展，該公司原料獲得來自各國大型原料經銷商青睞，搭配一條龍代工服務，已有多品牌商主動聯繫，要求使用獨家菇菌類及益生菌原料配方設計及代工，日後必能為營收注入新動能。

而自有品牌自營電銷通路團隊，也抓穩VIP客戶年度續約活動，提高回撥量並搭配熱銷商品(如認證樟芝王、易得纖)全力推薦，成功挹注當月營收，接著10月週年慶登場，後續效益值得期待。

子公司葡眾，第三季收年成長近1％，由於第四季進入衝聘旺季，且會員超買庫存已去化完畢，營收再創佳績勢在必行。

上海葡萄王，9月營收年增40.07％，累計1-9月營收較去年同期雙位數成長年增32.61％。隨著新通路銷售全面啟動，加上整體代工業務穩健，為迎接Q4出貨旺季，上海葡萄王除了持續配合客戶需求備貨與開發新品外，自有品牌OBM策略方向將更積極佈建規劃，品牌新品也預計於第四季推出，將為營收注入新動能，推升營業表現正向成長。