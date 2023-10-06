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「台中購物節APP」勇奪國際資通訊傑出公眾合作服務首獎

  • 工商時報 許俊揚
第27屆世界資訊科技大會（WCIT 2023）頒獎典禮於昨(5)日在馬來西亞古晉進行。圖／台中市政府經發局提供
第27屆世界資訊科技大會（WCIT 2023）頒獎典禮於昨(5)日在馬來西亞古晉進行。圖／台中市政府經發局提供

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台中購物節APP繼2020年獲國際資通訊獎項(WITSA ICT Excellence Award)「傑出COVID-19技術解決方案獎-地方與城市(COVID-19 Tech Solutions for Cities & Localities)」首獎肯定，今年再次於全球競賽中脫穎而出，勇奪2023年國際資通訊獎項(WITSA ICT Excellence Award)中「傑出公眾合作服務獎(Public/Private Partnership Award)」首獎。台中市政府經發局說明，第27屆世界資訊科技大會（WCIT 2023）頒獎典禮於昨(5)日在馬來西亞古晉進行，由經發局副局長李逸安代表授獎。

台中市市長盧秀燕欣喜台中在數位科技服務應用的實力已躍上國際舞台。圖／台中市政府經發局提供
台中市市長盧秀燕欣喜台中在數位科技服務應用的實力已躍上國際舞台。圖／台中市政府經發局提供

經發局表示，世界資訊科技暨服務業聯盟（World Information Technology & Service Alliance, WITSA）是全球最具影響力的ICT服務業組織，每年的世界資訊科技大會更被譽為資通訊界的「奧林匹克盛會」；此次共30個國家提名，134個單位參與競賽，競賽的評審標準包含全球影響力/潛力、可擴張性、創新特色與功能性，以及已落實應用解決方案。該獎項主要表彰運用資通訊技術，建立對全民社會福祉及促進產業發展有重大貢獻的企業或政府組織；不僅彰顯其多元數位互動及創新解決方案的能力，更意味台中在數位科技服務應用的實力已躍上國際舞台。

「台中購物節APP」勇奪國際資通訊傑出公眾合作服務首獎，由經發局副局長李逸安代表授獎。圖／台中市政府經發局提供
「台中購物節APP」勇奪國際資通訊傑出公眾合作服務首獎，由經發局副局長李逸安代表授獎。圖／台中市政府經發局提供

經發局也說，為提升優質服務，今年由市府數位治理局將台中購物節APP升級為「台中通暨購物節APP」，數位發展部長唐鳳日前更讚賞更版是一個聰明的決策，不僅整合市內各局處功能，還提高民眾使用率，在現有基礎上成功開發出多元服務，其經驗確實值得其他城市參考。

經發局長張峯源說明，據2022年資料顯示，台中購物節活動為全國經濟帶來675億元的產值，從2019年至2022年間，消費登錄金額更從25億元飆升到358億元，成長14.3倍；累積發票登錄張數從254萬張到3,728萬張，成長14倍；另APP下載次數也從23.1萬次躍升至185萬次，增長8倍之多；顯示不僅經濟表現出色，購物節APP也結合許多策略性合作及科技創新應用，包含整合多元發票登錄、線上兌獎系統、店家宣傳資訊平台及店家地圖定位等功能。

圖／台中市政府經發局提供
圖／台中市政府經發局提供

其中，於購物節活動期間，系統不僅同步執行抽獎作業(包含每日事前產券、抽獎後系統中獎人資料勾稽)、3千萬張發票驗證、產出1億筆抽獎券數及逾10萬筆線上兌獎作業與處理多重產業專屬抽獎作業，每日亦推播中獎訊息及市府資訊至用戶，且全市逾20萬商家皆響應活動、推廣APP刺激消費，活動期間長達2個半月，吸引185萬會員數每日24小時掃描登錄發票及介接雲端發票，穩定提供服務不間斷。

經發局說明，數治局成立以來極重視資安議題，購物節期間亦將資訊安全視為首要工作之一，除定期執行程式弱點掃描、啟用防火牆保護應用程式免於外部的威脅並通過MAS（Mobile Application Security Alliance）的資訊安全驗證，確保使用者資料安全，平台使用微軟Azure雲端服務，在面對高流量時能夠迅速調整效能維持系統穩定，最後介接多種發票登錄功能和線上兌獎系統，使用者可輕鬆登錄各式發票，包括傳統、電子、雲端發票等，而線上兌獎系統整合中獎通知、兌獎資料上傳、補件作業、匯款通知等功能，兌獎效率提升，大幅縮短民眾等待時間，民眾亦得於線上知悉兌獎進度，提升流程透明度。

經發局說明，自去年起，系統經財政部介接或驗證的雲端發票、電子發票，兌獎無需上傳發票影本，使民眾參加購物節更便利，該措施實施後，有近9成發票無需上傳，雲端發票占總發票張數亦由110年的34.2%，大幅提升至111年的54.6%，有利於消費憑證電子化、無紙張化之政策推動。透過以上回應使用者需求，進行台中購物節APP系統功能擴充與優化，再引導民眾主動配合參與，成功形塑城市消費節慶並提升民眾活動體驗滿意度，彰顯此系統獲得傑出公眾合作服務獎之意義。

經發局表示，再回顧去年台中購物節於暖身活動中，僅用10天，就登錄超過10億元的消費總金額，且當時分別於「App Store」的旅遊類別和「Google Play商店」的熱門免費項目之活動類別中皆名列第一；平台每日亦推播最新消息，確保使用者能夠第一時間獲得重要資訊，種種顯示該APP的高效能和強大性能，即便在高流量時期也不會出現「塞車」情況。

經發局說明，新平台推出後隨即舉辦「台中鍋烤節」活動也受到熱烈回響，其共有489間店家參與，吸引近37萬名會員參與抽獎，活動總投票數更高達442萬，有效帶動台中鍋烤店家業績成長超過3成。另外，2023台中購物節於10月26日開跑，將再帶動此APP應用並創造無限商機，邀請大家來台中遊玩、消費及下載登錄抽大獎。

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