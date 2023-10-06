《國際經濟》美非農就業即將攤牌 留意3重點

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國勞工部周五將發布備受關注的非農就業報告，數據可能顯示9月就業增長溫和放緩，失業率可能從1年半高點回落，在年末逆風加劇之際，更加突顯出美國經濟的潛在實力。

該就業報告應該也會顯示美國的薪資增長仍然強勁。

聯準會啟動升息周期已經長達18個月，但迄今美國的就業市場也不過才逐漸放鬆。

美國就業市場強韌，意味著經濟裡的需求受到支撐，這也就提高了聯準會在今年底前再次升息的可能性。經濟學家普遍認為聯準會的升息工作已經完成，但應該會在一段時間內保持政策緊縮。

Indeed Hiring Lab研究部門主管Nick Bunker表示，雖然就業增長已較前幾年放緩許多，但並沒有呈現墜崖式下跌。如果就業增長再度超過10萬人，那就是勞動力市場正在放緩，但仍然非常有力與強韌的最新跡象。

美國非農就業繼8月增加18.7萬人之後，9月估將增加17萬人，雖然是連續第4個月跌破20萬人，但仍遠遠超出跟上工作年齡人口增長所需的每月約10萬人。目前美國就業人數約處於疫前的平均水準。

有些經濟學家認為美國就業增長可能超乎預期，因為9月初領失業金人數已經跌至今年以來介於19.4萬～26.5萬人的區間下緣。

失業率在8月升至3.8%、創下2022年2月以來新高後，9月料將跌至3.7%。9月薪資增長可能保持穩健，平均時薪繼8月成長0.2%之後，9月估將成長0.3%，使年增長維持在4.3%不變。強勁的就業市場有助於提振經濟，美國第三季國內生產毛額（GDP）季增年率估將高達4.9%，遠超出聯準會官員認為不會導致通膨升溫的增長約1.8%。