《其他股》旺季早凋 光隆9月、Q3營收均年減3成

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【時報記者任珮云台北報導】戶外機能服大廠光隆(8916)因成衣今年追加單熱潮未現及旺季提早一個月結束，9月及第3季營收，與去年相比，減少幅度均逾30%。光隆不畏市場短期雜音，對於戶外機能產品市場長期發展依舊樂觀看好，除持續擴增產線外，明年計劃擴增新品項及再引進新品牌客戶，為明、後年的營運成長動能增添柴火。

光隆9月合併營收6.8億元，比上月略減1.1%，而比去年則減少30.8%；第3季合併營收21.85億元，季減11.5%，年減31.9%，主要是鑑於去年底北美急凍，預期在今年第1季應有追加單湧現，然而最終未出現，也使得成衣今年旺季較往年提早一個月結束，導致第3季的營收表現相比以往疲弱；前9月合併營收63.99億元，年減21.5%。隨著進入傳統淡季，第4季營收季減幅度則同歷年一般，維持在30%上下。

光隆對於戶外機能產品市場的長期發展，依舊樂觀看好，除持續擴增成衣產線規模外，預計明年仍續計劃再引進3至5個新客戶為目標，使得今、明年新客戶帶來的訂單效益，估計可達成衣明年全年營收的10%，另外明年也計劃擴增戶外機能品項-「帳篷」，目前已進入開發階段，將可繼功能性睡袋開拓成功後，再成為成衣新利器。