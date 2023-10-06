崑山科大慈善感恩晚宴募款逾370萬助經濟不利生就學

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

崑山科技大學「扶助經濟不利學生慈善感恩晚宴」於9月28日在一水綠舟莊園盛大舉行，李天祥校長率領校內主管，邀請畢業校友及各界善心人士參加，約600人共同攜手奉獻愛心，現場更由崑山科大校友教育基金會安排副總統賴清德等簽名酒進行競標，募款金額逾370萬元，該校將妥善規劃善款使用，以扶助經濟不利學生課程學習及就業輔導，善盡社會責任。

為了感謝校友們及各界先進的慷慨解囊，讓莘莘學子能安心就學，崑山科大特別辦理感恩晚宴，開場活動由曾文家商同學以太鼓表演登場，接著由楊泰和學務長報告完善就學協助機制執行成效，同時播放2022年經濟不利學生助學執行之成果影片。

此外，餐會中邀請崑大原鄉青年社原住民族學生展演創意傳統服飾，時尚展演事業系則以專業身段展現林莉婚紗秀，共同帶來活力四射的表演；活動最高潮則為校友教育基金會所安排的校慶紀念酒競拍，包括副總統賴清德、新北市長侯友宜、冠軍麵包師傅吳寶春等人的簽名酒，都由在場熱心人士熱烈競標，也將這場慈善晚宴的成效加乘至最高峰。

教育部為完善經濟不利學生之協助機制，穩定弱勢學生的就學機會，自107年度起推動「高等教育深耕計畫－完善就學協助機制」，引導公私立大專校院建立外部募款基金，崑山科大所有募款經費皆依規定，完全用於扶助經濟不利學生課程學習及就業輔導上，讓弱勢學生獲得更好的教育環境。

教育部官網針對「技專校院高等教育深耕計畫—提升高教公共性～完善就學協助機制」更以崑山科技大學為例，該校積極結合校友會、慈善機構、基金會及產學合作企業等社會資源，107至111年共募得700萬餘元，累計並獲得教育部同額補助700萬餘元。崑大結合教育部補助經費，發揮公私協力效益，使學生能夠安心就學。自107年至111年平均每年協助約3,000人次學生。僅就111學年度第2學期校內含低收、中低收、原住民、身心障礙及特殊境遇、以及符合申請教育部大專校院弱勢學生助學資格之學生約有1,683人，受輔導補助學生為351人、受輔導補助學生即達20.86%，比例相當高。

李天祥校長也代表全校向教育部、董事會、校友教育基金會、校友及各界善心人士的支持表達感謝，一水綠舟莊園暨精湛光學吳俊男董事長無償提供場地辦理活動，校友教育基金會郭海濱董事長更大力支持活動，相關募集之善款將全數用於提供經濟不利學生所需資源及經費，包含學生入學、學習輔導及職涯發展等，建立「以學習取代工讀」之輔導機制，使經濟不利學生在就學期間得以兼顧課業與生活所需，讓學生有機會創新自己，迎向更美好的未來。