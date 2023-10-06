3C新品超厲害掀換機潮

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

Pixel Watch 2 WiFi版售價為1萬990元、LTE版售價為1萬2990元。圖／Google提供

三星推出Galaxy S23 FE手機、Galaxy Tab S9 FE平板與Galaxy Buds FE耳機。圖／三星提供

【中國時報古明弘】3C大廠紛紛推出新品刺激換機潮，Google發表全新旗艦手機Pixel 8、Pixel 8 Pro以及第2代智慧手表Pixel Watch 2；三星接連推Galaxy S23和S23 Ultra，以及折疊機Galaxy Z Fold5∣Z Flip5，日前又發表了輕旗艦款的Galaxy S23 FE手機、Galaxy Tab S9 FE平板與Galaxy Buds FE耳機，瞄準想要首次入手Galaxy旗艦裝置的消費者。

Pixel 8系列導入Google強大的AI功能，除了有「跨語言輸入」、「網頁內容摘要」、「大聲朗讀與翻譯」、「輸入校對與建議」等功能，攝影功能的提升特別顯著，透過手機內建的完美合照功能，能合成出最佳圖片，輕鬆「換臉」的效果令人驚豔。

三星的輕旗艦款手機、平板和無線耳機因為高CP值，吸引有意換機者的目光，其中Galaxy S23 FE系列手機最受矚目，共推出薄荷綠、黑曜灰和奶油白3款配色，有8+128GB、8+256GB兩種版本選擇，建議售價分別為1萬9490元及2萬1490元，預計10月中旬起於三星智慧館、三星商城及指定通路陸續開賣，8+256GB電信通路由遠傳電信獨家上市。

另外，三星也發表了能追蹤物品的Galaxy SmartTag2，用戶編輯輸入聯絡方式等資訊，發現附有Galaxy SmartTag2失物的民眾，可利用其智慧型手機掃描智慧防丟器，查看失主留言及聯絡資訊。

三星Galaxy SmartTag2共推出黑、白兩色，單入建議售價990元，4入組建議售價3590元。圖／三星提供