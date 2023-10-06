《半導體》十銓營收寫3同期高 前3季首破百億、超車去年度

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【時報記者葉時安台北報導】十銓(4967)公布9月營收14.82億元，月增16.47%，年增113.10%，創下今年第三高；今年第三季營收36.47億元，年增116.32%、季減35.50%；2023年1~9月合併營收108.72億元，年增119.22%，首度突破百億大關，超車去年全年營收67.23億元，亦同步寫下單月、單季及累計前三季營收創歷史同期新高紀錄。

十銓說明，受惠於原廠減產效益開始發酵，DRAM和NAND FLASH報價谷底反彈，下游採購力道回升，與B2B專案客戶持續合作等因素，9月份產品銷售占比分別為DRAM 59.85%，FLASH 40.15%，整體銷量明顯增加，未來將持續觀察客戶庫存及終端復甦程度，靈活調節產能及市場策略，以迎接第四季消費性電子旺季。

就市場觀察，自2023年起，各原廠嚴格控管資本支出並下修產能，歷經長達一年的庫存修正，持續加大減產規模，雖市場需求未完全回溫，但減產效益已開始呈現，DRAM和NAND FLASH現貨價於9月開始上漲，產業景氣朝正向循環前進。

展望第四季，十銓除全力搶攻雙11、雙12、感恩節、聖誕節等重點購物檔期，並整合線上線下通路行銷刺激銷售。為降低景氣循環影響，穩定營運績效，十銓科技以多年產品研發實力，今年持續推出DDR5高頻率記憶體新品、GEN5 SSD及工業應用解決方案，以滿足不同創新領域的高效能需求，並加強新興市場開發，積極擴大市場版圖，持續拓展商機加速營運成長。