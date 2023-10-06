環遊世界 在伊斯坦堡追尋心中的土耳其藍 以攝影之眼捕捉古城艷色

橫跨歐亞的伊斯坦堡地處歐亞交界兵家必爭之地，曾是拜占庭帝國的首都君士坦丁堡，1453年鄂圖曼帝國登場，改名為伊斯坦堡，作為17世紀輝煌的政治、經濟和文化中心，因此留下許多宏偉的建築、厚重的歷史感還有許許多多故事，光影迷離之間晴日蔚藍、黑夜深邃、建築石材溫潤，吸引無數旅人前來朝聖，從白天到黑夜，捕捉屬於這座千年古城的各種面貌。

土耳其的藍色是種經久歲月洗禮的浸潤，當我在舊城區漫遊，鏡頭首先捕捉的那一抹淡雅天青，就是來自原名蘇丹艾哈邁德清真寺（Sultanahmet Camii）的藍色清真寺，是由鄂圖曼帝國時期蘇萊曼大帝的建築師穆薩‧蘇埃曼設計，於1616年建造完成，有6座宣禮塔和經典的中央圓頂，因其內部裝飾採用「伊茲尼藍磁磚」而得名，藍色鬱金香花紋營造出祥和的氛圍，中央大廳的巨大圓頂堆疊半圓拱頂是觀察重點，是當時精密計算的科學與藝術底蘊完美結合。

而另一座與藍色清真寺隔著公園對望的建築則是聖索菲亞清真寺（Ayasofya Camii），外觀揉雜拜占庭和伊斯蘭建築風格，宏偉壯觀，內部的中央圓頂有華麗的彩繪，周圍精美的馬賽克畫和大理石雕刻也很精美，雖改為清真寺，六翼天使加百列、聖母像等基督教聖像圖畫仍然保留合。從大教堂到清真寺、博物館等的身分轉換頗為複雜，源自於歷史改朝換代的變化，曾是拜占庭帝國和鄂圖曼帝國的象徵，最初於6世紀由拜占庭皇帝查士丁尼一世下令建造，作為東正教基督教大教堂。1453年鄂圖曼帝國攻佔君士坦丁堡後改為清真寺。2020年土耳其政府將聖索菲亞大教堂內部重新修繕，更名為聖索菲亞清真寺對外開放，雖然不收門票，目前僅開放一樓，參觀清真寺要特別注意：穆斯林教徒做禮拜時謝絕入內、穿著不可暴露、女性需要用頭巾包住頭髮等事項。

同樣在舊城區還有一處很有意思，建於西元6世紀的地下水宮殿（Yerebatan Sarayı）是作為蓄水的水庫使用，是提供城市居民用水的主要供水系統。這座水庫以336根巨大的雕刻石柱支撐，沿著走道漫步其中，石柱彩色燈光倒映魔幻美景，加上倒立與橫置的梅杜莎石像還有淚柱，感覺就來到奇幻遊戲中的地下城冒險。

看完地下水宮殿之後轉換高度，前往加拉達石塔（Galata Kulesi）登高望遠。石塔共9層高約67公尺，每層都有小窗戶和觀景台。在歷史上，加拉達石塔曾有瞭望、天文觀測和監獄等不同用途。我非常喜歡加拉達石塔的開闊視角，從頂部觀景台可以俯瞰整個伊斯坦堡城市風光，包括博斯普魯斯海峽、金角灣、大皇宮和大大小小的清真寺全都一覽無遺。

伊斯坦堡以博斯普魯斯海峽為界，劃分歐、亞兩個城區，其中歐洲區較為繁華，古蹟建築集中在此，亞洲區面積更大、人更多。想迅速了解這座城市，拍出「土耳其藍」的絕美海景，搭乘「博斯普魯斯海峽遊船」是不錯的選擇，海峽長約30公里，是歐、亞板塊的交界，上通黑海、下達世界最迷你的瑪爾瑪拉海，海峽遊船有純遊行程與包含晚餐等不同選項。從歐洲區的碼頭出發，1.5小時的航程中可以欣賞多爾瑪巴赫切宮、奧塔科伊清真寺、橫跨海峽的「7月15烈士大橋」之後行駛到亞洲區，此處有鄂圖曼帝國時期建造的庫勒里軍事學校，最後再繞回金角灣結束行程。

除了讓人迷戀的建築藝術、海灣風情，味蕾驚喜也令人念念不忘。伊斯蘭國家，肉類以牛、羊、雞為主。土耳其料理方式以燒烤為主，例如以牛羊絞肉混合香料製作的肉泥烤串（Adana Kebabı）、橄欖油與香料製作的涼拌蔬菜（Meze）、土耳其紅茶與窯烤麵包還有番紅花米布丁都很經典。土耳其料理口味偏重，大多採用天然食材與香料，符合養生訴求。除了料理，這邊的水果也非常繽紛多樣，而且水果攤與果汁攤都擺得很整齊，看上去賞心悅目，我忍不住多拍了幾張，儘管沒買，老闆還是很熱情地招呼。

出國旅行的樂趣，購物絕對不可少，在土耳其有精緻的手工藝品、堅果果乾、土耳其咖啡與軟糖還有精美的手工藝品，疫後里拉大貶值，雖然通膨嚴重，但物價依舊相對便宜。既然要購物，最有名的當然是大巴札圓頂市集（Grand Bazaar），市集裡有4,000多家店，販賣的品項包括馬賽克燈、銀器首飾、陶瓷工藝品、地毯織物還有果乾零食，只是市集裡的店家開價很高，切記貨比三家、殺價要狠，不然就找其他小的市集購物，會買得比較安心。

文／吳東峻

景點資訊

Sultanahmet Camii

地址：Binbirdirek, At Meydanı Cd No:10, 34122 Fatih/Istanbul

電話：+90-212-5181319

網址：sultanahmetcami.org/k/15/english

時間：08:00-18:00

Ayasofya Camii

地址：Sultan Ahmet, Ayasofya Meydanı No:1, 34122 Fatih/Istanbul

電話：+90-212-5221750

網址：www.ayasofyacamii.gov.tr/en

時間：09:00-19:00

Galata Kulesi

地址：Bereketzade, Galata Kulesi Sk., 34420 Beyo lu/Istanbul

電話：+90-212-5121570

網址：muze.gov.tr/urun-ekle?catalogNo=WEB-GLT03-01-008

時間：09:00-22:00

門票：650TRY

Yerebatan Sarnıcı

地址：Alemdar, Yerebatan Cd. 1/3, 34110 Fatih/Istanbul

電話：+90-212-2490344

網址：yerebatan.com/en/

時間：08:30-22:00

門票：09:00-19:00門票350TRY、19:00-22:00門票550TRY

Eminonu Pier

地址：Hobyar, 730, Reşadiye Cd. istanbul Deniz Otobüsleri skelesi No:730, 34112

消費：航行時間約2.5小時 票價約900TRY起，可在碼頭直接購買

Grand Bazaar

地址：Beyazıt Kapalı Çarşı, 34396 Fatih/Istanbul

電話：+90-212-5191248

時間：08:30-19:00（週日休）

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