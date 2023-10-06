《國際經濟》IMF總裁：德國必須結構性改革 揮刀汽車業

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】國際貨幣基金(IMF)總裁Kristalina Georgieva說，IMF預計德國今年將出現溫和衰退，但隨著能源價格和高通膨的衝擊減弱，IMF相當有信心德國將可擺脫衰退。

總裁對CNBC進一步指出，有鑑於當前全球經濟的不利情勢，德國需要進行結構性改革。她說：「如果你看看德國正在做出的政策決定，都是圍繞在激起結構性的改變。當然與其它任何國家一樣，在這個成長前景黯淡、更加不確定的世界裡，結構性改革是必不可少的」。

德國最近被貼上「歐洲病夫」(sik man of Europe)的稱號；德國也是在2023年唯一出現衰退的主要經濟體。

Georgieva說，如果德國希望提高生產力，汽車業應當是德國改革的一個首要重點，「對德國來說，為了未來經濟而重整汽車業的必要性，是非常的明顯」。

德國Ifo研究所名譽主席Hans-Werner Sinn曾在九月的一場論壇上指出：「德國重獲歐洲病夫的頭銜，是與汽車工業息息相關，汽車業是德國產業的核心，許多事情都是圍繞於此」。

根據德國統計局的資料，去年汽車和汽車零件是德國最大的出口產品，佔出口商品總額的15.6%。然而目前德國汽車業處境艱難，汽車產量和出口均出現疲軟和衰退。

此外德國今年會出現衰退，Georgieva指出，相當有信心德國會擺脫衰退，因為能源價格高漲和高通膨的影響，都會消退，「這兩件事情都是一次性的，它們都會消退」。

自從俄羅斯在去年初入侵烏克蘭以來，歐洲各地電力和天然氣價格暴漲；但是此後大幅回落。德國央行行長Joachim Nagel在四月時曾指出，能源危機現在或多或少已經解決了。