尚騰導入「U盾」隔熱紙強勢進軍台灣 推3款重量級產品

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尚騰汽車積極朝向多元化事業體經營策略邁進，持續拓展旗下汽車事業相關版圖，6日宣布，攜手三大股東，合資成立「尚宇先進應材」，導入韓國E＆B株式会社旗下新創品牌–全新「U盾」，正式進軍激烈的台灣隔熱紙市場。

除尚騰之外，尚宇先進應材主要股東包含國內知名汽車燈具大廠堤維西集團關係企業-宇光企業、國內汽車PDI倉儲物流大廠關係企業-升優國際以及汽車百貨領導品牌-車麗屋。

6日除宣布正式導入全新U2盾，也同步推出三款創新產品，其中，全球首創-U盾「SKINEX UNIQ外貼式防刮汽車隔熱紙」將於今年11月1日在美國「SEMA拉斯維加斯汽車零配件展」首次全球亮相。

此外，U盾「Ultra-S系列」則號稱為全台最強抗紫外線防曬隔熱紙，尚宇表示，在UV紫外線穿透率儀器測量之下能展現出0％的UV紫外線穿透率，也就是幾乎100％ UV Cut，擁有全台最強紫外線阻隔率，完美阻擋UVA以及UVB對皮膚的傷害，也是U盾品牌進軍台灣市場最重要的主力產品。

另瞄準個性化車主，尚宇也同步引進全新U盾「獨家輕奢時尚多彩」Pink粉紅隔熱膜系列，透過品牌最新研發的「多層濺鍍變色膜料塗層」科技（Multi-Sputtered Chameleon），在USHIELD研發團隊以精準分色技術和精密製程協作之下，呈現出Black Pink 粉紅色系。