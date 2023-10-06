《電週邊》研華9月營收今年第3低 Q3雙減2位數

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【時報記者葉時安台北報導】研華(2395)公布2023年九月份合併營收為新台幣50.97億元，年減20.47%、月增0.26%，仍寫下今年第三低；今年第三季營收150.06億元，年減19.38%、季減11.87%；研華前九月合併營收達494.30億元，年減4.13%，累計前三季營收表現已轉為年對年衰退。

九月營收以區域別來看，單月營收僅日本市場表現較佳，年增5%；而北美、歐洲、大陸及台灣則較去年同期雙位數衰退，新興市場亦為個位數年減。以事業群而言，僅應用電腦事業群(Applied Computing Group，ACG)表現較突出，年對年增長8%。然工業物聯網事業群(Industrial-IoT Group，IIoT)、嵌入式物聯網平台事業群(Embedded-IoT Group，EIoT)及產業雲暨影像科技事業群(Industrial Cloud & Video Group，ICVG)呈現年對年雙位數衰退。

累計前九月營收來看，區域別表現以日本市場表現最突出，年增22%，其次是歐洲市場年對年表現為個位數微幅增長。而北美、大陸、台灣及新興市場則較去年同期衰退。事業群而言，僅嵌入式物聯網平台事業群(Embedded-IoT Group，EIoT)表現較佳，年對年增長4%。其餘事業群表現疲弱，皆較去年同期衰退。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，面對全球景氣動能趨緩、大陸復甦力道未明等挑戰，研華第三季營收明顯受到先前接單不振導致降溫。累計前三季營收表現已轉為年對年衰退。研華於營運淡季持續強化全球布局及前瞻技術投資。近期完成印度營運版圖擴充並創立全新軟體研發中心，強化在地設計研發及技術服務能量。同時完成北美高階影像擷取卡Bitflow併購案，公司在AI機器視覺之技術藍圖更臻完整。藉由關鍵技術及區域市場的前瞻布局，研華期許在AIoT產業中取得先機，加速未來成長。