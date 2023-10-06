《半導體》群聯9月營收雙增 潘健成：NAND價格起漲趨勢確認

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【時報記者王逸芯台北報導】群聯(8299)9月營收雙成長，第三季營收則呈現季增年減。執行長潘建成表示，由於客戶庫存已偏低，加上NAND市場價格回穩起漲的趨勢確認，出貨已經有回溫跡象，預計在控制晶片需求逐步回升下，整體投片量緩步擴大。

群聯9月合併營收為50.04億元，月成長25%、年成長4.05%；第三季營收123.88億元，季成長近24%、年減少15.15%；累計前9月營收達324.74億元，年衰退32%。

執行長潘健成表示，9月SSD模組出貨量持續出現逐漸回溫狀況，其中PCIe SSD模組出貨量年成長更是將近60%，而整體NAND儲存位元數的年成長率(Bit Growth Rate)也超過75%，顯示系統客戶因為庫存水位回到正常水位或甚至低於正常水位後，再加上NAND市場價格回穩起漲的趨勢確認，刺激系統客戶開始陸續回補庫存。

潘健成接著補充，過去6至9個月期間，由於OEM客戶調整庫存已逐漸到了尾聲，再加上群聯有拿到更多Design-in的案子，控制晶片需求也已逐步回升，整體投片量緩步擴大。再者，也因為群聯的控制晶片已進入先進製程的世代，再加上客戶的加值客製化開發案持續增加，群聯也必須持續依據客戶的需求擴大研發工程師的招募與研發投資。

潘健成最後強調，透過持續擴大體質的調整，包含專注各種加值化的客製化儲存系統產品，群聯已經不是單純的IC設計公司，而是有能力提供自IP授權、ASIC設計、韌體Firmware客製優化、至ODM完整模組的全方位系統加值整合設計服務供應商。