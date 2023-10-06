晶鑽第三代拉提線香港亮相 搶攻港陸通關醫美商機

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晶鑽生醫（6815）自有品牌第三代拉提線「美特拉」，6日在香港最大醫學美容中心DR REBORN的旺角朗豪坊旗艦店舉辦新品上市發表會，宣示正式進軍港澳市場，搶攻疫後消費復甦與恢復內地通關的醫美需求商機。

DR REBORN是香港主板上市公司醫思健康（港股代號：2138 HK）旗下的醫學美容通路品牌，在全港九、澳門及廣州擁有超過25間醫美診所，提供逾百種醫美療程，皆由整形專科醫師及註冊醫師主理。此外，也經銷多項國際知名醫美產品且連續十餘年蟬聯全港銷量第一，因而榮獲包括英國Dysport、美國BOTOX及Juvederm、瑞士Teosyal、瑞典Restylane等各大原廠頒發獎項，是具國際級水準的多元化醫療及美容中心。

晶鑽總經理謝佳憲表示，「美特拉」能打進DR REBORN供應鏈，將有助快速提高市場能見度，並帶動其他通路的跟進，具有指標意義。

謝佳憲指出，過去一年晶鑽與經銷商Good Union Corporation Limited（GUC）積極推廣提美拉線材，預期全新推出的第三代「美特拉」線材，舉凡在線材規格、產品設計與包裝上即是因應當地市場偏好與需求重新調整，將可贏得消費者青睞。

此外，香港與中國大陸自今年初恢復通關以來，內地旅客回流明顯，在中國人均GDP持續增長，加上迎接高齡化時代，高端醫美需求提升，但中國醫療供給呈現缺口，讓香港成為大陸醫美消費潛力釋放的市場。

謝佳憲說，在中國醫療政策紅利的推波下，粵港澳大灣區也是備受看好的醫美健康產業發展重鎮，晶鑽卡位香港後，未來可藉由大灣區進一步串接中國醫美市場商機。

晶鑽9月營收4,560萬元，創同期新高，月增33.06％、年增11.02％；累計前三季營收4.1億元，亦改寫同期新高，年增40.96％。受惠「美特拉」新品上市，以及香港逐步放量出貨，加上進入第四季傳統旺季，營運可望進一步走高。