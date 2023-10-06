永彰完成首年溫室氣體盤查 持續回饋在地公益

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

永彰科技（4523）積極推動ESG與投入社會公益，實踐永續發展行動方案，已完成首年2022溫室氣體盤查。社會公益方面，公司秉持在地關懷與社會永續理念，企業工會暨職工福利委員會每年持續認購園方愛心烘焙產品，以實際行動支持身心障礙者，協助穩定院生生計，給予弱勢族群正向能量與實質支持。

桃園觀音愛心烘培坊表示，過去幾年受到新冠肺炎疫情影響，身心障礙院生收入極其不穩定，因仍有企業和民眾的愛心認購訂單挹注，讓園方仍然有固定收益，照顧弱勢族群；而身障院生也在製作過程中，感受到被肯定，進而提升及展現自我價值，非常感謝永彰科技伸出公益之手。

永彰科技營運長兼發言人江威龍表示，真誠、積極、共好、永續、創新是永彰科技的核心價值理念，將會善盡企業社會責任，實踐取之於社會，回饋於社會，透過購買愛心商品、捐贈物資、捐助資金、社會參與等活動來幫助有需求的弱勢團體。

江威龍指出，不單是傳達關愛力量，也努力為在地盡一份棉薄心力，盼能發揮企業影響力，驅動利害關係人支持響應公益活動，以多元合作的扶持資助形式，傳遞愛與善的厚實力量，為社會帶來正面溫暖能量，體現共好共善精神。

永彰長期與裕隆、中華汽車、Marelli等國內外汽車廠業務及技術合作，並為日立、明電舍等品牌代工生產真空斷路器。永彰科技挾其在汽車空調及機電整合技術能量，從原本汽車原廠空調專業廠，跨足售後維修市場（AM）與熱交換產品；從單品銷售拓展延伸到系統整合服務；面向電力公司、綠能產業、社區住宅提供電力安全產品、儲能／充電系統建置規劃，在創能、儲能、用能等長期能源發展的各個面向提供最佳解決方案。

永彰是於2022年開始朝向新事業佈局邁進，積極切入儲能及非車用散熱市場，拓展智慧製造及智慧家庭等應用，持續在熱管理、能源科技、智慧製造、智能建築等四大領域轉型發展。