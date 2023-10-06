青少年不快樂？輕生防治貼圖競賽 最多投稿是這詞

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桃園市生命線協會在地深耕滿32年，365天不間斷執行自殺防治熱線服務，有鑑於近年青少年輕生死亡率逐年攀升，青少年打1995專線和來信也增加，今年特辦LINE貼圖競賽，將自殺防治和求助概念融入貼圖，主辦單位發現作品中最多的設計是「陪伴」相關文字或圖案，顯示當代青少年面臨低潮時，需要溫暖陪伴，後續得獎作品將上架販售，盼讓更多人認識1995專線。

桃園市生命線協會主任張翠華指出，衛福部統計近10年國人輕生死亡率穩定控制在15.1至16.4（每十萬人）之間，但青少年的自殺死亡率卻逐年攀升，顯示青少年自殺身亡人數不斷增加。桃園生命線服務經驗中今年結至9月底，共有8497人次進線，其中15至29歲青少年有1402人次，占總來電量16.5％，信件求助共317封，15至29歲青少年有176封，占來信量55.5％，顯示不論在1995專線或信件輔導來信，青少年族群都有微幅增加。

張翠華說，桃園1995專線目前共有4條電話線，盡力維持2線24小時暢通，平均每月協助45位有輕生意念者度過低潮，平均每月也介入5位輕生企圖者獲救，在2022年一整年電話資訊量達1萬2267次。經分析，遇到狀況多為精神疾病、家庭問題、情感問題及職場壓力等，以40至49歲占20％最多。

為拉近與年輕族群距離，今年協會特別辦理LINE貼圖設計競賽，桃園市生命線協會理事長卓振哲表示，曾透過熱舞、短片競賽等活動宣導，盼從青少年視角來看自殺防治服務，今年希望將自殺防治與求助概念融入青少常在通訊軟體中用於互動的貼圖，讓他們更了解當青少年面臨情緒低落時，最常使用、最需要的安慰用語，也讓大眾更認識1995專線。

協會從投稿作品發現，出現最多的貼圖是與陪伴有關的圖案或文字，例如「我會陪著你」、「我們一直都在」、「有我在」、「你不是一個人」、「你並不孤單」等，其次是抱抱類，例如「抱一個」、「秀秀」、「給你一個擁抱」等，顯示當青少年面臨情緒低谷時，最需要的是不孤單的感覺，不需過多言語，靜靜地在身旁陪伴也好，或是一個溫暖的擁抱也能療癒青少年的心。

金牌獎由就讀台北教育大學數位科技設計學系的劉丞恩作品「好好吃」奪得，銀牌為屏東大學特殊教育學系李玟伶作品「花花世界」，銅牌為輔仁大學社會工作學系黃壬匯作品「蹦蹦跳跳益生菌」，評審最愛獎為台北教育大學藝術與造形設計學系陳之菁作品「貓貓好朋友」，最佳人氣獎為開南大學應用華語學系泰籍生李慧恩「I’m with you」，獨特動態貼圖獎則由啟英高中廣告設計科鄧雅云作品「杏語梨雲‧願與你相伴」拿下。

劉丞恩分享，擔任志工時關注到自殺防治議題，平時喜歡畫畫的她決定參賽，這次以「好好吃」食物為主題，因進食是維持生命重要元素，好好吃東西就代表好好生活，盼讓人感受到溫暖關懷，享受生命每一刻。

桃園市衛生局長劉宜廉表示，生命線協會多年來協助衛生局執行心理健康相關業務，特別是青少年這一塊，青少年通報或自殺近年都有稍微偏高趨勢，協會特別利用貼圖管道，提醒青少年若碰到心理壓力，要尋求協助，也關心周遭同學，24小時都可透過專線尋求幫助。

卓振哲提到，青少年生活與社交型態深受網路及社群軟體影響，雖享受科技便利，但需面臨更多自我認同議題、現實孤寂感、網路霸凌等，故也被稱為「最寂寞世代」。因此協會盼透過更多推廣、宣導及招募夥伴加入熱線諮詢行列，以專業陪伴，讓青少年在科技與現實社會的洪流裡，不要變成一座座心靈孤島。