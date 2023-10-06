《綠能環》離岸風電加速認列 森崴能源9月營收破10億、創次高

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【時報記者任珮云台北報導】森崴能源（6806）9月營收受惠於台電離岸風電二期計畫工程加速認列，森崴能源9月營收一舉衝破10億元大關，來到10.51億元，創史上單月次高，較去年同期2.65億元，大幅成長2.97倍，累計今年1-9月營收逼近60億元，續創新高。

據統計，森崴能源9月營收一舉衝上10.51億元，較去年同期成長297.03%，僅次於2021年12月締造的14.18億元單月最高，累計今年1-9月營收共計59.82億元，較去年同期26.77億元，年增123.43%。

森崴能源指出，受惠於台電二期離岸風電工程逐漸進入營收認列高峰，加上海內外再生能源使用需求強勁，森崴能源已加速布局海外再生能源市場，先後在新加坡、越南等地開疆闢地，期望搶攻全球數千億美元的海事工程及巨大的再生能源商機。

看好越南2050年國家氣候變化戰略的碳中和政策，森崴能源總經理胡惠森9月底親赴越南，與日本CHUGOKU電力公司和越南再生能源開發商（BB Power Holdings，簡稱BBPH），三方共同簽署越南再生能源投資合約，第一期預計投資200MW的再生能源電廠，掌控全球能源轉型趨勢，以利公司長期營運發展。

據拓墣產業研究院最新分析，2022年全球離岸風電市場規模為324.7億美元，預估2030年將達到1,290億美元。搶攻龐大的海事工程商機，森崴能源2021年即與新加坡海事工程團隊合資成立「新加坡寶崴海事工程公司」，森崴今年注資後取得控制權，並斥資上百億打造國際船隊，積極培育台灣本地年輕員工，並網羅來自新加坡、德國、荷蘭、丹麥、印度、馬來西亞、越南、緬甸籍等專家，是本土離岸風電團隊中，第一個自組國際海事工程團隊和國際船隊的業主。