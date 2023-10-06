《其他股》八貫9月營收雙增 全年拚趕上去年

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【時報記者王逸芯台北報導】八貫(1342)9月營收為2.4億元，較8月與去年同期分別增加5.8％與3.7％，主要由於戶外產品線客戶要求提前安排出貨所帶動，亦使得本月戶外產品線占比衝上近7成，累計1-9月營收19.2億元，與去年同期相較則增加0.8％；展望第四季，主要仍受到調整階段影響，使戶外與醫療產品線每月出貨仍不具穩定性，雖波動起伏難免，惟八貫仍將致力使全年營收表現維持與去年相當。

八貫累計前9月營收與去年同期相較略增，八貫預期第四季雖會受到戶外與醫療產品線出貨波動影響，且存在去年第四季營收為歷史單季新高此高基期門檻，八貫仍具信心全年營收可望趕上去年表現，除因持續受惠合計占營收比重已逾25％的航太救生與軍工產品線業績穩健成長外，第四季起新品與對新客戶的啟動出貨，預期將帶起新營運動能。

展望第四季，八貫戶外、醫療與軍工將於第四季有所表現，包含功能升級的露營睡墊、新款智能醫療床以及軍工產品完成新品開發的前置準備，除原有的軟式防彈背心外罩產品外，還將有其他新產品，都將陸續於第四季出貨，雖近來戶外與醫療產品線出貨波動明顯，然在高毛利的軍工產品線持續放大營收，預期全年營收約當於去年下，獲利成長表現可望更高。