國泰金共同主辦台灣氣候行動博覽會 10／20～10／22永續開展

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國泰金控攜手國際氣候發展智庫(ICDI)與國立台灣大學生物多樣性中心，於年底聯合國氣候峰會(COP28)前領先舉辦第三屆「2023台灣氣候行動博覽會」，堪稱「COP 28前哨站」。「台灣氣候行動博覽會」自2021年舉辦至今，已成為全台氣候行動年度盛事，今年以「勇敢淨零 遇見新未來．Meet the Future」為訴求，並扣合國際議題趨勢和今年度聯合國氣候變遷高峰會COP28主題，聚焦永續(Sustainability)、轉型(Transition)及綠色生活(Green Living)等三大議題主軸，集結產、官、學及NGO齊聚一堂。

今年博覽會將舉辦五場系列論壇活動，邀請到國內外各界重量級講者，包括在10月20日首日舉辦「高峰論壇」、10月21日第二天舉辦「淨零台北論壇」、「淨零臺灣 氣候對話」論壇、及10月22日第三天舉辦的「國泰氣候變遷青年論壇」和「亞洲低碳發展策略夥伴交流論壇」。

此外，今年度博覽會將響應COP28進行首度全球盤點(Global Stocktake)，由下而上發起「松山宣言」，邀請各界一同參與減少碳排放，展現臺灣氣候行動的量能，並在今年12月前進COP28正式發表中英文版的「松山宣言」、及公布連署宣言之響應單位名單和其減碳承諾與淨零路徑。讓台灣的氣候行動與努力能被全世界看見，一起實現永續發展的目標。

國泰金控風控長黃景祿表示，國泰長期致力「氣候變遷」與「青年培力」議題，過去相關調查中發現超過95％大學生認為「氣候變遷議題」重要，超過55％願意採取相關行動。因此國泰連續四年舉辦「國泰氣候變遷青年論壇」，今年則以「永續ING 創意不NG」，勉勵青年發揮創意，找出氣候解方。

這次青年論壇以「影響力投資」為主軸，將由活水影響力投資陳一強總經理專題演講，分享如何透過投資鼓勵社會創新及創業鏈結，也邀請到青創業者到場與青年分享實務經驗，國泰與教育部氣候變遷創意實作競賽合作，邀請競賽獲獎隊伍上台分享競賽成果，期盼藉由青年論壇號召更多青年共同加入永續行列。

國泰金控這次特別規畫「永續里辦公室」展區，讓永續不再只是企業經營的必考題，更成為全民日常話題。2050淨零排放為全球共識及目標，國泰金控以勇敢淨零氣候行動為主軸，將永續金融知識以有趣互動方式呈現，還有展場限定永續沙龍，邀請專家暢談屋頂光電、漁電共生經驗分享，邀請新世代永續里民共同體驗。

今年的台灣氣候博覽會活動將於10月20日至22日在台北松山文創園區2號至4號倉庫展出，由國際氣候發展智庫(ICDI)與國立臺灣大學生物多樣性中心主辦，攜手國泰金控、環境部氣候變遷署、台北市政府和英國在台辦事處共同主辦。現場將由公、私部門單位帶來更多精彩的展覽內容，包括台北市政府的淨零城市主題場館，展現城市淨零轉型和減碳的成果；經濟部場館結合各大國營事業單位，展出淨零解方，以及農業部、氣候變遷署更帶來主題館，豐富內容精彩可期，邀請民眾一同來體驗永續盛宴。