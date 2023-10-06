《航運股》長榮法說沈重 Q4步淡季 2024年航運市場供需失衡充滿挑戰

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【時報記者莊丙農台北報導】長榮(2603)今天召開法人說明會，總經理謝惠全指出，目前航運景氣呈現供需嚴重失衡，航商、營收獲利如搭雲霄飛車從高點滑落，現在的心情反而比以往更沈重。雖然第3季旺季不旺，但貨量比第2季好，海運價格差異不大，整體優於第2季；展望第4季，航運景氣第4季較第3季淡，第4季貨量會下滑，至於價格還要看艙位供給狀況，不過仍是低點盤旋，預估2024年航運市場仍是供需失衡充滿挑戰的一年。

謝惠全指出，貨櫃市場史上高點如海嘯般潮水很快退去，疫情後供應鏈運作回歸正常，目前海運業者已經不能日進斗金，碼頭不再塞港，船班準班率也從過去3成回到接近7成，運力回歸，供給不折不扣全數投入市場。需求方面，因通膨降低消費力，庫存去化緩慢，供需嚴重失衡，市場相當疲弱。

第4季逐漸走入傳統淡季，全球經濟依舊受高通膨、高利率影響，各航線市場獲利較往年減少，第4季雖然有些短期的利好因素，如back to school、感恩節及聖誕節等，但市場仍是供過於求，第4季較第3季疲軟可能性大。IMF估計明年經濟成長率3％，Alphaliner預估明年市場艙位供給將成長9.1％，而貨量增長率只有2.2％，儘管明年歐洲有碳規範的因素，對市場運力供給有些影響，但基本上運力供需的基調仍是供過於求；因此除非市場需求面或供給面發生足以扭轉供需不平衡的重大事件，否則2024年對航運市場仍是供需失衡，充滿挑戰的一年。謝惠全認為現在的航運市場處在「疫後市場兩樣情、航商貨主背著行、供需失衡價難守、高低起伏驚驚走」氛圍，2024年航運市場是供需失衡且充滿挑戰的一年。

長榮上半年營收1342.11億元，年減61％，歸屬母公司淨利101.35億元，每股盈餘4.79元。7、8月營收合計483億元，9月進一步到244億元，第3季合計728億元，前3季營收2070億元，雖然比去年同期差，但仍優於疫情前2017到2019年各季表現。