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健鼎第三季營收162.39億 優預期

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健鼎（3044）公布9月營收，以55.59億元寫下最近一年新高紀錄，合計2023年第三季營收達162.39億元，季增20.8％，不僅寫下近一年新高，成長幅度也優於法人原先預估的10％至15％。

健鼎統計，9月份合併營收約為新台幣55.59億元，月增1％，年減5.2％；累計第三季合併營收為162.39億元，季增20.1％，年減5.5％，累計健鼎今年前三季合併營收已達439.11億元，較去年同期的511.22億元相比，年減14％。

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