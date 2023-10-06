南亞永續品牌「餘創SAYA」攜手國際品牌 打造2026 FIFA世足賽球衣

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南亞（1303）宣布，纖維事業部偕旗下環保再生品牌「SAYA餘創」，將以「安心環保」、「節水鮮豔」、「永續循環」三大主軸，於10月17日至19日第27屆台北紡織展（TITAS）中展現其亮眼成果，包括獨創的BPA-Clear低雙酚A回收絲、低碳節水更兼具鮮豔度與色牢度的CHROMUCH原著色絲、及在OneHub概念下開發有利於封閉式循環的回收聚酯產品。

南亞表示，南亞纖維以創新CHROMUCH專利紡絲技術，不僅染色製程節省97％用水、78％碳排，更提升色牢度在4級以上，且有多種鮮豔且豐富的顏色可供選擇，目前已與國際品牌著手合作，以「CHROMUCH原著色絲」打造2026 FIFA世足賽球衣。

此外，南亞也推出帶藍光的黑色絲，解決織廠使用碳黑原著色絲時織針易磨損的問題，使織針壽命由半年延長至3年，讓織造效率大幅提升，已受織廠大量使用、深獲品牌肯定。

南亞「SAYA餘創」專注於研究聚酯再生發展，從多元的回收管道到豐富的再生應用，全面整合市場與產業資源；近期更關注回收產品的安全性，領先業界推出低雙酚A聚酯回收絲，做為今年展覽主要亮點。

南亞透過SAYA365回收技術，每年回收數十億支寶特瓶，並再生成機能性紗線，供應各大運動品牌。針對國外環保再生紡織品可能殘留雙酚A案例，SAYA發展出「BPA-Clear低雙酚A聚酯回收絲」，使回收聚酯產品更具安全性，讓消費者安心。

南亞指出，SAYA回收寶特瓶再生成紗線，更佈局封閉式循環，以低碳的物理回收法及可處理複雜織物的化學回收法雙頭並進，開發SAYA RSCUW織物回收絲及SAYA GARMA舊衣回收絲，佈局Textile to Textile封閉式循環，不浪費可用資源，力創綠色循環經濟。

此次展覽會場中，南亞將展示尚在開發中、由聚酯回收TPEE粒紡織而成的回收聚酯彈性絲，具備舒適彈性的特性，可部份取代Spandex，可用於高彈性需求的運動休閒服飾，亦可打造單一材質運動鞋，解決異材質無法回收的問題。南亞還利用改性聚質粒開發拉鍊、鈕扣、扣具，以建構單一材質服裝系統，使整件衣服皆可被回收利用，達OneHub全方位整合再生。