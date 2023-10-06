《電零組》立凱-KY明年授權再拚增3家 擴大鋰智財服務平台

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【時報記者葉時安台北報導】鋰智財服務商立凱-KY(5227)周五舉辦法人說明會，立凱-KY在成功完成歐、美、澳三家上市企業的LFP(磷酸鐵鋰)授權後，目標2024年再完成歐美印太地區三家客戶授權。同時將發展鋰電池智財商業化服務平台，利用商業化量產經驗、全球48家客戶資源與完整的技轉授權商業模式，從製造商全面轉型為鋰智財服務業，除了LFP之外，進一步擴大在負極材料、電解質、回收材料再利用改良等面向，向歐美客戶授權技轉輸出更多的鋰電量產技術。

2023年已完成歐美澳三家上市企業LFP的IP授權，預計2024年再完成三家LFP的智財技轉授權。張聖時表示，大陸產能一年達150萬噸，立凱兩三年後產能規畫僅達十幾萬噸，產能遠遠不構，客戶需要增加更多授權來提升產能，立凱-KY未來目標扶持7-8家年產能10萬噸客戶。

而為減少虧損與避免與客戶競爭，立凱-KY已開始有序減少大批量生產業務，立凱-KY將逐漸減少量產LFP業務，9月營收下降創下今年次低，係因已開始反應減少因缺少規模經濟生產損失的措施。公司將持續盡可能減少對大陸客戶供貨，對大陸出貨從80%估明年2024年降至10%左右，以減少虧損，並僅保留必要的試量產業務。在2027年以前，公司將由從LFP材料製造商完全轉型為鋰智財服務商。

立凱-KY利用現有基礎再進一步發展為鋰智財技轉服務平台，向各大學與科研機構提供量產與客戶驗證平台，向歐美客戶輸出更多負極材料、電解質改良等量產技術，為歐美客戶解決引進鋰電量產改良技術的需求，為許多大學與科研機構無法完成商業量產的困難。

立凱電近期陸續完成專利與技術授權三家上市公司，包括歐美鋰電大廠Freyr美國ICL、澳洲磷礦商Avenira。美國兩黨基礎設施法唯一核准補貼的LFP材料廠為立凱-KY技術授權廠商ICL，與ICL簽約對立凱-KY是一大激勵也是新的里程碑。立凱-KY董事長張聖時指出，2024年公司營運有兩大方向；第一，目標2024年將再授權予其他位在歐洲、印度、美國的三家公司，至2024年底累計授權目標希望達到六家。第二，立凱-KY布局鋰電智財服務平台，結合既有的LFP及LMFP(碳酸錳鐵鋰)等專利外，擴及正、負極材料與電解質產品，網羅鋰電池相關專利技術並將其商業化，期待公司能持續在全球鋰電產業中扮演重要的角色。

張聖時說明，立凱-KY過去專注在正極材料的發展上，電池材料中也以正極材料占電池的成本比重最高。但一顆電池不僅只有正極材料，還有負極材料、電解液、隔離膜及其他材料。

立凱-KY強調，現正處於歐洲、美國積極打造自己的鋰電池國家隊的時刻，市場對電池需求殷切，立凱-KY抓住此機遇，發展鋰電智財服務平台可將專利技術授權予全球超過40家國際級客戶，為歐美客戶引進負極材料、電解質改良專利，解決鋰電量產改良技術的需求，並獲得美國、日本車廠客戶的認同，將電池的創新技術導入到如車廠、軍事、飛機、醫療、儲能等終端應用，共創立凱與專利發明人、客戶三方的最大利潤。