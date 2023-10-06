雙十連假搶便宜！超市量販強打換季家電戰

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今年最後一波連假雙十連假四天即將展開，量販業為搶這波買氣與百貨周年慶別苗頭，包括家樂福、愛買、大潤發等除了麝香葡萄、青森蘋果降價創話題，換季家電包括空氣清淨器與除溼機等將是強打主力，以最低五折起銷售，期衝買氣一成成長。

家樂福周年慶為今年最後一個連假加碼生鮮、食品用品與家電優惠齊發，其中百大品牌滿千送百折價券，連假4天購買家電單筆滿4千即可獲得商店街與美食餐廳200折價券，此外搶買的

麝香葡萄再加碼特價369元，限量1萬盒，外加8萬顆的青森土岐頻果特價45元。

大潤發雙十品牌周推出生鮮食品、家電用品、萬聖節點心，單筆滿3000送300現金抵用券；大潤發觀察過往銷售情況，從10月開始，許多家庭紛紛為年底的除舊佈新計畫進行準備，隨著科技不斷的推陳出新，選購家電不僅要外觀好看、結合智能科技、功能多元，更要符合節能省電，推出電器萬元以上商品滿5000現折500，節能補助加上退稅減免，最高還可省下5,000元，預估可望帶動電器整體業績目標成長5％。

愛買推出品牌週年慶與雙十同慶，全館3千件商品4折起，包括家電破盤價享千元回饋、民生夯品最高送100點，此外更推量販首創，導入家用可堆肥蔬果袋循環回收計畫，凡參與「回收廢手機」活動點數翻倍送，並可獲抽iPhone 15機會。

全聯雙十國慶推出，僅限2天包括食品、用品、生鮮類近300個商品「破盤超低價」，還有各式3C家電、精品包款和美妝保養品，不限付款方式結帳再享加碼好康，福利卡友於實體門市單筆消費每滿1,000元即贈800限時福利點，最高享8％回饋，期帶動業績可望較去年同期雙位數成長。