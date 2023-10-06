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王品9月營收17.5億元創同期新高 3Q合併營收58億元破紀錄

  • 工商時報 姚舜

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王品集團（2727）受惠受惠中秋節連假旺季，集團旗下三大燒肉品牌業績亮眼，9月合併營收17.5億元、年增9.86％，改寫9月同期歷史新高。第三季累計營收58億元，季增8.2％，創單季營收新高紀錄。累計1-9月合併營收167.5億元，年增26.27％。

展望第四季，10月有4天國慶連假旺季可期，新門店也蓄勢待發，集團於苗栗頭份尚順商場、台中文心五權西路口等地一口氣入駐多家品牌，再度聯合打造「王品一條街」，以多元選擇就近搶攻熱門商圈消費者。「Oh my!原燒」頭份尚順店為苗栗鄉親祭出好康，10／11以前憑證件或工作名片，內用多人套餐即享85折優惠。「陶板屋」苗栗頭份店即日起到10／20期間，平日到店消費2客套餐，拍照並打卡上傳社群帳號，其中一客主餐免費升級。國慶連假後，「阪前和牛鐵板燒」、「品田牧場」台中文心五權西店即將開幕，搶攻南屯捷運站周邊商機。

王品台灣事業群9月營收達13.6億元，年增16.54％，創9月同期新高。「Oh my!原燒」中秋連假來客數較平日成長4倍之多，「肉次方」4家分店延續好表現，全數突破千萬營收，「最肉」中秋來客數也增長2倍，年輕族群喜愛的「和牛涮」高雄夢時代店、「初瓦」台中台灣大道店連續突破千萬業績，加上「青花驕」、「夏慕尼」來客熱絡，5個品牌共誕生8家千萬大店，而9月一連開出「初瓦」、「和牛涮」、「Oh my!原燒」、「就饗鐵板燒」等6家新店，集團全台門店達到328家，挹注台灣事業群新成長動能。大陸事業群9月營收3.9億元，年減8.56％。

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