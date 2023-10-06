「起義吧！」2023白晝之夜 12小時不睡攻略大公開

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【中時新聞網 葉庭欣】台北市最具代表性的藝術文化活動「2023台北白晝之夜」將於7日晚上6時至8日上午6時，在信義區「國父紀念館」、「台北市議會」與「台北市政府」三大場館與周邊場域展開。今年以充滿積極能量的「起義吧！」作為主題，並以「＃藝術行動代號3、6、9＋」作為號召，以3大場館、6大主題，精選出9大亮點作品，屆時信義區將變成一個沒有圍牆的美術館。

「白晝之夜」源自於2002年的法國，以跨夜舉行、推廣公共藝術及免費參加為活動特點，期望透過藝術喚醒群眾的城市空間自主權。台北市2016年起響應舉辦，今年已邁入第8屆，台北市副市長林奕華表示，今年台北白晝之夜回到核心信義區，並以「起義吧！」為主題，透過藝術表演，展現城市的文化力量，更展現了台北市身為首都的國際視野與包容。

林奕華表示，今年白晝之夜以藝術行動佔領北市政府與北市議會空間，從動物、環境、創作、言論自由、青春叛逆到身體自主出發，結合各種藝術與議題的激盪。

其中，兩位國際藝術家：巴西研究學者 Néle Azevedo帶來的「Minimum Monument Project 最小的紀念碑＿小冰人藝術行動」，以及法國街頭影像藝術家JR發起的全球藝術計畫「Inside Out Project」皆為極具意義的當代創作。

Inside Out Project國際藝術行動 巡迴臺北六大地點

今年白晝之夜由法國街頭影像藝術家 JR 發起的全球藝術計畫《Inside Out Project》率先開跑，計畫以標誌性的巨型相片及黑白拍攝風格為基礎，召集群眾在公共場所張貼巨型的個人黑白相片，轉化為公共藝術作品，鼓勵大家發掘在地故事和議題，在過去十年間，總計有來自152個不同國家和地區、累積超過50萬人次參與。本次《Inside Out Project》攝影車首次來到台北，將邀請台北市民以「Born Free 生而自由」為題，於9月20日至30日，前往這次藝術攝影行動六大地點參與拍攝（拍攝名額有限，以現場排隊順序為準），並在白晝之夜當天在市政府前邀請民眾上車拍照，一起為臺灣的自由民主發聲。

法國街頭影像藝術家 JR 發起的全球藝術計畫《Inside Out Project》。圖／取自白晝之夜官網

Minimum Monument 最小的紀念碑 小冰人藝術行動

由巴西研究學者Néle Azevedo帶來的Minimum Monument 最小的紀念碑＿小冰人藝術行動，將於國父紀念館區域邀請民眾一同擺放三千個小冰人，在有限的時間內展示藝術行動，同時也關注全球暖化的環境議題。