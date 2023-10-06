國慶連假蘇花路廊「這時段」湧南下車流 氣候不穩出遊注意

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雙十節4天連假將到來，預估蘇花路廊將湧現大量車潮，公路局東區養護工程分局指出，南下返鄉車流將於假期首日達到高峰，交通量約16000輛次，7日首波車潮將自凌晨3時起湧現；但要注意，小犬颱風雖遠離，又受到外圍環流影響，連假東部可能降雨，提醒駕駛人留意氣象資訊及路況，適時調整行程及路線。

蘇花路廊預估連假7日首日將出現南下最大車潮，車多時段平均車流量每小時約850輛，壅塞情形將持續至7日下午2時以後緩解；假期後段則以北返車流為主，預估第3日（9日）將出現北上車流高峰，北上全日交通量約14200輛次，車潮將自中午12時起湧現，車多壅塞情持續至晚間11時後緩解。

公路局東區養護工程分局，為紓解交通流量，規劃於蘇澳地區及崇德地區尖峰時段設置大客車優先通行措施，同時於蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至和仁路段實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩（緊急空間）。

另外，國慶連假期間，為避免大量車流同時湧入臺9線、臺9丁線蘇花路廊（蘇澳-崇德段），因此針對21公噸以上大貨車於7日5時至17時、8日7時至11時、9日14時至18時、10日12時至20時禁止雙向通行，希望藉由管制方式，紓解尖峰時段車流。

管轄蘇花路廊的新城警分局長吳思翰表示，警方還會在蘇花路廊進入花蓮縣境太魯閣國家公園轄內臺8線、臺9線公路及七星潭風景區等各重要路段、路口，編排定點崗哨與機車巡邏疏導，增加見警率，遇有交通事故或堵塞立即排除，並隨時反映車流狀況。

吳思翰提醒，蘇花公路中仁、仁水隧道及臺9丁線和仁至和中路段設有區間測速，勿超速、闖紅燈，且蘇花改的區間測速系統具有贓車辨識系統，違規車輛將無所遁形。