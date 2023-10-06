113高中英聽第一次考試10／21登場 快篩陽與確診考生戴口罩應考

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113學年度高中英語聽力測驗第一次考試將於10月21日舉辦，總計9萬8188 人報名。大考中心今(6)日表示，快篩陽性或確診之考生可參加考試，但依據衛生福利部規定，外出與應試必須全程佩戴口罩，且每分區考場學校皆設有護理站，考生若需協助進入護理站時須佩戴口罩。

大考中心提到，113學年度高中英語聽力測驗第一次考試應考資訊查詢系統於今日上午9時起開放，考生可至大考中心網站試務專區查覽、列印。10月17 日公告試場分配表後，考生可再次至到網站查詢確切考試地點。而考生對一般項目或輔具項目審查結果有疑義者，請於10月17日前致電大考中心。

大考中心提醒，若有發燒或呼吸道症狀考生，應試時建議佩戴口罩；若有持續咳嗽、因呼吸道症狀而擤鼻涕等造成聲響，影響其他考生作答，試場人員將安排移置備用試場應試。凡於應試時佩戴口罩之考生，均須配合監試人員於查驗身分時，暫時脫下或拉下口罩至可辨識面貌；須全程佩戴口罩之考生，查驗身分後請即戴回口罩。

大考中心提到，依過往統計，每次考試皆有許多考生因未持應試有效證件供查驗而被扣減成績。提醒考生，考試當日務必持應試有效證件正本並供監試人員查驗，應試有效證件包含國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。請注意學生證非應試有效證件。如考生未攜帶應試有效證件而由親友補送時，請於當節次考試結束鈴聲響畢前，送至試務辦公室或試場。

大考中心強調，請考生務必遵守試場規則，考前詳閱簡章，避免因不同違規情事被扣減成績。有關考試相關訊息或考生應考注意事項提醒，皆會刊登於本會中心網站最新訊息，或英聽測驗專區考試訊息。