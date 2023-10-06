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東區新百貨DIAMOND TOWERS試營運日期揭曉？ 新光三越回應了

  • 中時即時 吳奕萱 石智中
「DIAMOND TOWERS」獨家品牌之一：保時捷全新電動概念店。（石智中攝）
「DIAMOND TOWERS」獨家品牌之一：保時捷全新電動概念店。（石智中攝）

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新光三越全新打造的最新一代精緻店型－台北東區「DIAMOND TOWERS」，何時開幕消費者期待已久，現在市場傳出消息，終將於明（7日）試營運，趕上雙十連假，新光三越對此則低調回應「comming soon」，令外界相當期待。

位於忠孝復興站旁、緊鄰SOGO復興館的東區鑽石塔「DIAMOND TOWERS」，外觀是亮眼的鑽石塔地標，商場面積僅4500坪，分為一館、二館各4層樓，樓上則是豪宅住家，新光三越將其定位為「台北最時髦的社交中心」，也是全新嘗試的百貨店型，是新光三越全台第15家店、台北市第8家店。

「DIAMOND TOWERS」開幕推出5大亮點，包括米其林餐飲食品、香氛博物館、潮流運動選品概念店、時髦Social Space及美麗市場超市。業種占比部分，餐飲面積達3成共占1500坪，是商場最大的業種，其次是精品如Dior、Burberry、Fendi、Loewe，面積占比共2成，尤其在二館1、2樓的Dior，占地258坪，是法國蒙田大道Dior總店的濃縮版，也是「DIAMOND TOWERS」面積最大的店，開幕時間待定。

「DIAMOND TOWERS」全店有5成都是獨家品牌，例如保時捷全新電動概念店、Loewe Perfumes香氛全系列概念店、法國皇室御用香氛Cire Trudon、香氛選品MAISON MARGIELA（10X）、紐約現代簡約香氛MALIN＋GOETZ、米其林主廚餐廳RESTAURANT A、印度餐廳夏花餐室、初魚集團高檔鐵板燒li teppanyaki、和牛燒肉料理板前中山等。

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