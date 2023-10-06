左營高鐵科技之心公辦都更招商 投資總額約175億

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因應台積電進駐高雄，發揮TOD大眾運輸的三鐵交會優勢，並打造高鐵及台積電旁微型衛星園區半導體門戶，高雄市政府財政局推動的「左營高鐵科技之心公辦都更案」，正式公告招商，預定113年2月21日截止投標，全案開發的投資總額約175億元，可規劃A級商辦大樓、會展空間、商業設施等多元機能。

高雄副市長林欽榮6日表示，陳其邁市長上任以來，指示加速產業轉型，「左營高鐵科技之心公辦都更案」5日已正式公告招商，該案開發基地，位於高鐵左營站西側及半屏山風景區南側，往北經由翠華路可於5分鐘內，可抵達台積電進駐的楠梓產業園區、往南可連結國道10號及國道1號高速公路，具備高科技S廊帶產業發展核心樞紐與三鐵共構交通優勢。

他說，該案共有3塊基地，使用分區為第三、四種商業區，面積共約5,300坪，預估開發後量體約7萬坪，民間投資總金額約175億元，可規劃A級商辦大樓、會展空間、商業設施等多元機能，串聯周圍產業園區形塑商業辦公聚落，將左營高鐵站區打造成北高雄重要商辦中心門戶。

林欽榮指出，該案基地具有交通區位優勢，可透過TOD軌道串聯南北一日產業圈，且為解決產業發展所帶來車流及提升左營、楠梓交通服務量能，中央及地方已投入100億交通建設計畫，將現行翠華路30公尺路幅拓寬至40公尺，今年10月上旬動工，預定113年底完工。

此外，新台17線濱海道路南段興闢計畫，已於今年9月15日動工，預計115年底全線通車，後續並有台39線、高屏二快、國道7號、國道1號楠梓交流道連接至半屏山東側新設匝道等新闢交通建設串聯，將完善整體區域交通路網。

高雄財政局長陳勇勝指出，全台TOD軌道經濟持續熱絡，藉由高鐵串聯北中南科學、產業園區及商業活動，站前土地已成為熱門投資標的。

陳勇勝表示，該案基地位於左營高鐵站前，全數為公有土地，產權單純，透過本開發計畫，將增闢公園、停車場，新增公共托育機構、里民活動中心等公益性設施，可完善該區公共設施機能。

他說，「左營高鐵科技之心公辦都更案」第四種商業區基地，獨立招標，第三種商業區A、B基地可單獨投標，也可採複式決標，後續將透過資格審查、綜合評選二階段選出最優申請人。