2024泰國電路板與電子智慧製造展歡迎參展

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有鑑於電子行業在亞洲的板塊移動，台灣區電機電子工業同業公會(TEEMA)、台灣電路板協會（TPCA）、展昭展覽公司決定共同前往泰國服務電子製造產業，確定於2024年2月29日至3月2日，於泰國曼谷BITEC展館舉辦泰國首屆電路板暨電子智慧製造展，聯手打造泰國科技走廊。

過去全球電子製造業在追求利潤與中國內需市場的誘因下，造就中國大陸成為全球製造業中心，台灣PCB產業也在兩岸運籌下，位居全球領先地位。但隨著地緣政治引發全球製造業與PCB產業再次布局，以降低供應鏈斷鏈風險。

東協各國以其政治中立、勞動人口、市場需求以及各國政府積極招商引資下，已成為供應鏈移轉的優先選項。其中泰國以其地理條件、優惠政策、勞動力等優勢，成為PCB產業的首選，如知名PCB大廠如欣興、華通、滬士電子、定穎、金像、臻鼎、燿華等，以及銅箔基板廠如聯茂、台燿、台虹等皆已齊聚，為2024下半年至2025年的試產和量產計畫作準備，預期將有更多供應鏈躍躍欲試，泰國已成為全球PCB同業矚目的焦點。

PCB產業聚落的競爭力，需要注入完整的供應鏈系統，為此，展會將聚焦在Intelligent Asia Thailand電子智慧製造五大領域，擴大徵展項目：1.電路板2.電子製造組裝3.自動化工業4.智慧光電顯示5.電池電力儲能整合應用。此次泰台電子產業的聯手，不僅標誌著台泰在科技領域的緊密合作，也為東協區域的電子科技走廊注入了新的動能。

展會訂於明年二月底舉行，為泰國氣候涼爽的時節，更巧妙串連了台灣下半年八月的工業4.0展、以及十月的「台北國際電子產業科技展(TAITRONICS)」和「台北(TPCA SHOW)」。本次展會不僅已有板廠參展，70多家供應商包括迅得、新武等也共襄盛舉，預計將達到100家參展商，相信台資所擅長之高階技術與智慧製造展示內容，將為泰國電子製造與PCB產業開啟新的里程。

台灣區電機電子工業同業公會(TEEMA)、台灣電路板協會（TPCA）、展昭展覽公司共同前進泰國，不僅是打造專業商展平台，也將透過專業論壇、產官學研的交流活動，為產業激發更多潛在商機，更樂邀泰國與台灣電子相關產業參與協辦支持，在亞洲科技產業走廊上共同打造與服務的重要起點。

有關五大主題展報名連絡可洽台灣電路板協會（03）3815659*303 李柏陞，電子製造組裝等其他四大主題請洽TEEMA :（02）87936666*243陳書萍；展昭公司（02）26596000*122黃姝嫥*135李柏樺*192林鈺婷；大陸地區可洽詢代理 86-512-68074151/13862104012李冬玲