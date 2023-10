最佳航空第九名 長榮航空榮獲Condé Nast Traveler雙獎肯定

深受高消費族群喜愛的美國生活旅遊雜誌Condé Nast Traveler日前公布2023年讀者大獎(Readers’ Choice Award),長榮航空由讀者評選為全球最佳航空公司(The best airlines in the world)第九名以及全球最佳機上餐飲(The best airlines for food)第八名,此兩項榮譽再度肯定長榮航空高品質的服務。

長榮航空總經理孫嘉明表示:「疫情期間長榮航空仍不斷的精進各項服務品質,在疫情後航空市場快速回溫之際,我們樂見全體員工持續的努力受到全球旅客肯定,也為台灣的航空服務水準能在世界舞台發光、發熱感到高興」。

Condé Nast Traveler雜誌於美國、英國、中國大陸、西班牙、義大利及中東等國家發行,全球共計有超過500萬名的紙本讀者、1600萬的數位訂閱用戶,社群平台上更有超過1600萬名的追蹤數,主要讀者多為全球各地高消費的頂尖族群。

該雜誌於今年4月到6月間發放調查問卷給全球超過數十萬名讀者,票選範圍涵蓋世界各地最佳的航空公司、機場、飯店、渡假村、小島、遊程、水療中心、郵輪旅遊、租車公司等各種與旅遊相關的產業,並透過此項調查深度剖析讀者們最懷念的旅遊經驗,以及下個最想前往的旅遊地點。Condé Nast Traveler雜誌自1987年開始舉辦讀者大獎(Readers’ Choice Award),為該雜誌設立最久、最具公信力的至高榮譽,獲獎者皆為旅遊產業鏈中的佼佼者。

長榮航空加入星空聯盟十年以來,透過聯盟航網接軌國際,提供全球旅客多元航班選擇,並持續創新及跨界合作,提供旅客高品質的服務,今年以來已榮獲多項航空國際獎項,包括由SKYTRAX評選為五星級航空公司、全球十大最佳航空公司-第九名、全球最佳豪華經濟艙-第一名、全球最佳豪華經濟艙機上餐飲-第一名,AirlineRatings.com全球二十大最安全航空公司-第九名、全球二十五大最佳航空公司-第八名;美國著名旅遊雜誌Travel + Leisure評選為2023全球最佳國際線航空公司-第十名,以及九月份榮獲航空乘客體驗協會(APEX Airline Passenger Experience Association)頒發的全球五星航空公司和全球最佳客艙服務兩項殊榮。