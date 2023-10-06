竹縣國慶小物曝光 限量可愛小徽章免費送

歡慶雙十國慶日，新竹縣政府將10月10日上午7時30分於府前廣場舉行「新竹縣各界慶祝2023年雙十國慶暨升旗典禮活動」，除了新竹攻城獅啦啦隊、東海國小客家金獅隊精彩表演外，也為鄉親準備小國旗，以及限1500份國旗徽章及環保袋免費送，當天6時50分於縣府廣場領取號碼牌，7時開始發放。 縣長楊文科說，今年國慶除了鼓勵鄉親家戶、縣內各機關、學校懸掛國旗外，也擴大縣府周邊、主要道路及橋梁懸掛範圍，期盼讓新竹縣充滿歡慶國慶氣氛，歡迎鄉親國慶日當天提早到場拿好禮，一起揮動國旗，為國慶日歡呼喝采。 升旗典禮由新竹攻城獅啦啦隊員帶來魅力四射的開幕表演，還有入圍金曲獎的客語歌手邱舒演唱2023新竹縣客語民謠歌詞獎3首網路人氣獎作品，以客語歌詞風華再現經典創作，搭配新竹縣天使之音協會手語情境演譯，同時邀請竹北東海國小客家金獅隊帶來表演，展現客家開口獅技藝的力與美。 社會處長陳欣怡表示，活動當天會贈送每個民眾1支小國旗，歡迎民眾一起揮動國旗，展現全民慶國慶氛圍，同時今年也推出升旗紀念品國旗徽章及環保袋，從上午6時50分於會場紀念品發放處開始發放號碼牌，7時開始讓民眾依號碼牌領取紀念品國旗徽章及環保袋各1份，樣式隨機發放，每人限領1次，數1500份發完為止 。

另外，新竹縣無形文化資產客家獅保存團體「新竹縣客家武獅文化協會」受邀至凱達格蘭大道舉辦的2023年國慶大會演出，為國家盛典獻上祝福，將以「獅吼震雲端、群獅護台灣」為主題，由國家文化藝術獎得主李小平先生擔任總導演，透過結合傳統陣頭文化與劇場美學的創作手法，由台灣各地各具文化意涵與藝術特色的獅陣團隊共同演出一場群獅鬥陣的盛宴。