前往主要內容
工商時報LOGO

竹縣國慶小物曝光 限量可愛小徽章免費送

  • 中時即時 邱立雅
新竹縣政府在6日主管會報結束後，公開今年縣府升旗典禮贈送的國慶小物，包括可愛國旗徽章以及環保袋。（邱立雅攝）
新竹縣政府在6日主管會報結束後，公開今年縣府升旗典禮贈送的國慶小物，包括可愛國旗徽章以及環保袋。（邱立雅攝）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

歡慶雙十國慶日，新竹縣政府將10月10日上午7時30分於府前廣場舉行「新竹縣各界慶祝2023年雙十國慶暨升旗典禮活動」，除了新竹攻城獅啦啦隊、東海國小客家金獅隊精彩表演外，也為鄉親準備小國旗，以及限1500份國旗徽章及環保袋免費送，當天6時50分於縣府廣場領取號碼牌，7時開始發放。 縣長楊文科說，今年國慶除了鼓勵鄉親家戶、縣內各機關、學校懸掛國旗外，也擴大縣府周邊、主要道路及橋梁懸掛範圍，期盼讓新竹縣充滿歡慶國慶氣氛，歡迎鄉親國慶日當天提早到場拿好禮，一起揮動國旗，為國慶日歡呼喝采。 升旗典禮由新竹攻城獅啦啦隊員帶來魅力四射的開幕表演，還有入圍金曲獎的客語歌手邱舒演唱2023新竹縣客語民謠歌詞獎3首網路人氣獎作品，以客語歌詞風華再現經典創作，搭配新竹縣天使之音協會手語情境演譯，同時邀請竹北東海國小客家金獅隊帶來表演，展現客家開口獅技藝的力與美。 社會處長陳欣怡表示，活動當天會贈送每個民眾1支小國旗，歡迎民眾一起揮動國旗，展現全民慶國慶氛圍，同時今年也推出升旗紀念品國旗徽章及環保袋，從上午6時50分於會場紀念品發放處開始發放號碼牌，7時開始讓民眾依號碼牌領取紀念品國旗徽章及環保袋各1份，樣式隨機發放，每人限領1次，數1500份發完為止 。

另外，新竹縣無形文化資產客家獅保存團體「新竹縣客家武獅文化協會」受邀至凱達格蘭大道舉辦的2023年國慶大會演出，為國家盛典獻上祝福，將以「獅吼震雲端、群獅護台灣」為主題，由國家文化藝術獎得主李小平先生擔任總導演，透過結合傳統陣頭文化與劇場美學的創作手法，由台灣各地各具文化意涵與藝術特色的獅陣團隊共同演出一場群獅鬥陣的盛宴。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 華為新5G基地台「去美化」 爆1黑科技獨步全球

  2. 海運大咖歐洲線喊漲上看1,000美元 傳長榮、陽明跟進

  3. 10／5盤前》每股淨值跌近警戒線 2檔ETF恐變更交易

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。