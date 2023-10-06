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和泰集團號召百名志工 種下超過1500棵樹苗

  • 中時即時 黃琮淵
和泰集團攜手農業部林業及自然保育署宜蘭分署與慈心有機農業發展基金會，打造永續美好的環境。（和泰提供）
和泰集團攜手農業部林業及自然保育署宜蘭分署與慈心有機農業發展基金會，打造永續美好的環境。（和泰提供）

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和泰集團長期投入ESG相關作為，「TOYOTA一車一樹」公益計畫與慈心有機農業發展基金會合作，克服沿海風大、土壤鹽度高，又常受天災侵襲、惡劣的種樹環境，植樹後搭配3年護樹計畫，成功使海岸苗木存活率高達九成以上。活動累計至今已種值超過74萬棵，減少近23700公噸的二氧化碳，相當於60座大安森林公園的年吸碳量。

和泰集團致力於呼應聯合國永續發展目標(SDGs)的精神，長期投身於社會參與，整合集團內外部資源，以「人、車、環境」為三大公益範疇，積極推動公益活動。觀察到過去30年，台灣部分地區海岸線退縮了100~650公尺，為了讓下一代能擁有藍天、綠地，和美麗的海岸線，自2017年4月起展開「TOYOTA一車一樹」公益計畫，車主購入一台TOYOTA新車，和泰汽車將為車主種下一棵樹，除了吸收二氧化碳，更能水土保持、保護海岸線。 除了「TOYOTA一車一樹」，和泰集團也鼓勵同仁以實際行動響應公益活動，鼓勵關係企業及經銷商共同加入植樹行列，今年度已是第6年舉辦，號召超過120名集團同仁參與；並邀請農業部林業及自然保育署宜蘭分署、慈心有機農業發展基金會一同響應出席，本次種植主要以固沙耐旱的黃槿與林投樹苗為主，除了吸收二氧化碳，更能水土保持防止宜蘭海岸持續退縮，達成保護台灣海岸林與減碳的目標，一同守護美麗的台灣。

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