九月份美國營收年增兩成 美食-KY喜迎Q4北美展店旺季

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美食-KY（2723）美國市場再創佳績，九月在各州門市業績跳升的帶動下，9月營收17.6億元、較8月份顯著成長，年增率更來到20％（以當地貨幣計算），增幅改寫今年一月以來的新高。法人指出，近期美國總體經濟利空消息頻傳，九月份的消費者信心甚至下探四個月來的低點，但當地85度C銷售卻未受影響，反而屢創同期新高，貢獻美食-KY合併營收的份額穩定上升。

展望後市，法人預期，今年第四季將是美國85度C展店的高峰，可望有數間全新門市加入營運行列，不只貢獻10~12月的業績，也將創造2024年更多的成長動能。

美食-KY（2723）九月營收，以功能性貨幣計算，年增0.4％；換算新台幣17.6億元，較去年同期略減0.9％。法人指出，大陸市場九月份的財新服務業採購經理指數（PMI）大幅回落1.6，不只再度改寫今年的新低，也低於法人的預期。民間消費意願的復甦，也相對緩慢。

美食-KY合併營收表現仍然穩定，關鍵在於快速成長的美國市場；今年以來，美國業務蓬勃發展，一到九月合計，規模較去年同期成長接近兩成；即便比較基期持續墊高，九月份不只交出連續第三十一個月的同店營收正成長，成長幅度更來到雙位數。法人預期，今年第四季，美食-KY還有機會開出多間美國門市，貢獻合併營收成長的量能可望持續墊高。