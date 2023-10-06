花季渡假飯店推雙十連假輕旅行優惠

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

雙十國慶四天連假還沒安排、不想塞車或想睡到自然醒的朋友照過來，30分鐘便可以舒服偽身於日本三大美人湯之一「島根縣婓乃上溫泉」，位於高雄田寮區的花季度假飯店，向以住宿與天然湧泉聞名，近幾年已成為南部度假休閒首選飯店，再加上精緻美食補強具備放鬆、放空的度假基本需求，將是十月連假輕旅程最佳去處。

花季度假飯店位於台南、高雄交界處，隱身於田寮山巒綠林祕境中大崗山山麓湧出的泉源，絕對可以洗淨身心疲憊，再加上花季食堂主廚結合在地食材精心準備的豐富晚餐後，漫步園區消食談心，為這個假期增加無限幸福小確幸，為此該飯店特別推出雙十連假期間特優惠10月7日至10日，出雲風呂裸湯加晚餐每人只需1560元、日暮湯屋(90分)加晚餐雙人僅2920元、映月湯屋(120分)加晚餐 只要3920元即可享受舒適泡湯與美食，既可享受悠閒假期又可洗滌疲倦身心，南部民眾可多加把握，其他地區民眾當然得住宿體驗更多的優閒慢活假期。

另外「2023高雄愛．月熱氣球」將於田寮區月世界舉行，時間為9月23日至10月15日，活動期間凡前往田寮月世界、高雄愛河、該飯店內相關熱氣球地點，在以下指定地點標記打卡拍照，即可享有花季度假飯店優惠。

。

花季飯店表示，「2023年熱氣球打卡相關內容」熱氣球購票相關證明、月世界遊客中心購買小農產品打卡拍、熱氣球相關裝置藝術等，只要來花季度假飯店用餐、泡湯出示以上打卡照片均可享有如下優惠，食堂餐廳享8折免服務費、玉蘭軒湯屋享8折優惠、出雲風呂享花季日優惠價600元。

花季的湧泉早在日治時代即被開發，舊稱崗山頭溫泉，珍貴之處在於其為岩間湧出的天然湧泉，鑑定泉質屬無色無味低溫PH-7的中性泉，終年不乾涸，醞含豐富礦泉物質，而田寮山區因地質特殊及豐沛的雨量，配合大崗山地層中的石灰岩，加上溶解自岩層中豐富的微量礦物元素，因而形成稀有的低溫天然湧泉。

而除了溫泉之外，由於現代人熱愛喝咖啡，似乎少了咖啡一天就無法開始，無論到哪裡玩，總想找間咖啡廳細細品味，如果厭膩了人山人海的吵雜人氣景點，花季就是那麼一個適合靜一靜、走一走的地方，不僅可以來爬山、可以來泡冷泉，甚至沒任何目的，只是想離開城市走一走都只須短暫的車程，就可以完成小小的放空。