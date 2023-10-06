台灣電路板產業國際展覽會25日登場 氣立首度參加

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

氣動元件廠氣立因消費性電子產業客戶還在去化庫存，保守看待下半年營運。隨著近期各手機品牌推出高階旗艦機型，對氣立氣動元件需求也回溫，氣立預期有助於後續營運回升。

氣立為搶單，首度參加25日至27日在台北南港展覽館一館舉辦的台灣電路板產業國際展覽會(TPCA Show)，配合展會主軸「永續低碳、智慧製造」，將展出無桿缸、機械夾及真空元件等產品，展現氣立拓展不同產業的企圖心。

氣立6日公告，自結9月合併營收1.03億元，月減4.15％、年減24.34％，前三季合併營收10.37億元，年減幅27.10％。

氣立表示，近來各大手機廠陸續推出高階旗艦機，強調手機高效能、新外觀及新材料等特性，使得部分製程有所因應調整，同步帶動相關組裝設備產業在氣動元件與氣電整合產品需求上升；長期來看，各大手機品牌業者也將手機高端化視為下一階段銷售的重點，有助於氣立後續營運動能。

氣立指出，依據Counterpoint統計資料顯示，2023年第二季全球智慧手機銷量年減8％，季減5％。值得觀察的是600美金以上的高階機型卻逆勢成長，季度銷量達21％；此外，TrendForce 研究也顯示，2023年摺疊手機出貨量約1,830萬支，年增 43％，2024年出貨量預期成長38％。從這些數據分析，各品牌廠商為提振近年來較低迷的買氣，高階化、創新功能成為新品研發的重點，期望能透過新品發表製造話題並帶動消費者換機熱潮。

氣立表示，一般而言，手機若沒有大幅度改款，除正常耗損所需的設備零件外，不會有大量更換的生產設備零件需求。不過從近期市況來看，各品牌廠逐步加快在高階手機規格及功能上創新的速度，隨著高階旗艦機的推陳出新，相關供應鏈勢必在產線及設備上進行更新調整，可預見對氣動元件與氣電整合產品的需求有望回到增長趨勢，氣立樂觀看待相關產業帶動成長動能。