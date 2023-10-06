《國際金融》美公債殖利率若升破5% 全球金融再掀巨浪(2-1)

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】就在不久之前，全球家庭、企業以及政府，其實還活在一個沒被錢壓得喘不過氣來的環境中。當時，美國聯準會的基準利率為零，歐洲與亞洲央行甚至還實施負利率希望能刺激經濟成長。

以前那些美好的舊時光或將結束，現在物價飛漲不說，跟銀行借的房貸、車貸以及學貸等，無一不利息增加，償還變得吃力。但苦日子還沒過完，當美國公債殖利率升破5%時，全球金融市場還會有另波衝擊。

基本上是沒有投資風險的美國公債，幾乎所有商品都是以美國公債殖利率為比較基準，現在殖利率一直上升下，從個人向銀行借錢，到企業所需之融資，以及政府支出等，成本要比以往多出不少。2023上半年未償還的債務金額，已達創紀錄多的307兆美元。

各國政府在新冠疫情期間，在低利率環境下發行了不少公債，用以保護自己的經濟。不過，現在這些國家必須以更高的價格再融資（refinance），就是按照現有價值，重新取得貸款。因此，引發市場擔心政府財務赤字將擴大，有的還有政治功能失調與信用評等遭下修等利空。

基於上述情況，該國利率就必須調高才行。故部分短期投資於貨幣市場上的MMF（貨幣市場基金），甚至連銀行存款率，現在都拉高到5%。德國10年期公債殖利率，已達2011年以來最高，日本的也是10年高點。

利率一高，房地產一定是第一個出來喊痛的，尤其是要繳貸款的購屋族。現在在美國，30年期固定房貸利率已超過7.5%，2021年時約在3%。在房貸利率高出一倍之下，對於50萬美元的房貸，每個月要償還的費用，大概要多出1,400美元。

在各國政府方面，較高的利率也表示每個國家，必須付出更多成本來借錢。截至8月底的前11個月內，美國政府負債的利息支出已高達8,080億美元，比上一年要增加約1,300億美元。

利率維持在高檔的時間愈長，利息支出就會繼續增加。惡性循環之下，美國政府可能必須得借更多的錢，或者在其它地方花更少的錢才能支付利息。

美國財長葉倫本周曾憂心表示，殖利率是自己一直關心的問題。在支出方面，陷入另場政治危機的美國政府，正面臨關閉的威脅，也加劇了緊張情勢。不過，倒楣的還是人民，因為政府沒有錢，就會向國民徵收更高的賦稅。

其它國家也在努力解決赤字大增的問題，英國正在限制政府支出，部分德國政界人士則希望恢復借款上限，也就是在累計債務失控之前，趕緊先踩煞車的債務煞車（debt brake）。