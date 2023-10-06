和潤9月營收25.54億 續飆單月新高

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和潤企業（6592）6日公告9月營收25.54億元，年增29.71％，已連續兩個月站上25億大關，9月營收再破單月最高紀錄，累計前九月營收209.88億元，年增26.73％，已超過去年營收9成，今年營收將創歷史新高點。

和潤表示，公司經營績效穩健成長，致力於為利害關係人創造最大效益，今年9月更榮獲台灣董事學會評選為「2023外資精選台灣100強」企業，從1,779家上市櫃公司脫穎而出躋身百強行列。

和潤說明，這項評比模擬全球不同機構法人投資方法進行層層篩選，本次入選代表和潤在「市場表現、公司營運、永續績效及外國法人持股」四大面向均深獲青睞。

隨全球法人機構與投資者對於ESG重視程度日益提升，和潤表示，公司在永續治理上，持續接軌SASB、TCFD、GRI等國際準則。

為響應全球2050淨零目標，和潤亦積極投入綠能事業，並提前五年於全台營運據點全面導入ISO14064-1溫室氣體盤查，並完成第三方查驗，展現其對永續發展的承諾。

和潤總經理林彥良表示，入選「2023外資精選台灣100強」不僅是對公司經營實力的認可，更是對和潤在ESG持續努力的肯定。和潤將繼續強化與利害關係人的聯繫，實踐ESG價值觀，成為社會邁向永續共好未來的最值得信賴的夥伴，為台灣企業和社會創造更大的價值。