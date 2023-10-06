戶外產品出貨加持 八貫9月營收月年雙增

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八貫（1342）因戶外產品線客戶要求提前安排出貨帶動，9月營收2.4億元，月、年雙增5.8％、3.7％；前三季營收19.2億元，年增0.8％。展望第四季，八貫認為，受到調整階段影響，戶外與醫療產品線每月出貨仍不具穩定性，但在航太、軍工業績持穩推升，搭配新品推出支撐，將力保全年營收走堅不墜、獲利成長更高表現。

八貫主從事TPU（熱可塑性聚氨酯彈性體）機能性布料產品及其相關成品組件之二次及三次製造加工及銷售；終端應用於高端醫療、航太、救生、戶外用等產業，主外銷至美洲、歐洲以及亞洲等地。9月營收由於戶外產品線客戶要求提前安排出貨所帶動，使得單月戶外產品線占比衝上近七成。

八貫預期，第四季雖會受到戶外與醫療產品線出貨波動影響，且存在去年第四季營收為歷史單季新高此高基期門檻，公司仍具信心全年營收可望趕上去年表現，除因持續受惠合計占營收比重已逾25％的航太救生與軍工產品線業績穩健成長外，第四季起新品與對新客戶的啟動出貨，將帶起新營運動能。

八貫指出，戶外、醫療與軍工將於第四季有所表現，包含功能升級的露營睡墊、新款智能醫療床以及軍工產品完成新品開發的前置準備，除原有的軟式防彈背心外罩產品外，還將有其他新產品，都將陸續於第四季出貨，雖近來戶外與醫療產品線出貨波動明顯，但在高毛利的軍工產品線持續放大營收，預期全年營收約當於去年下，獲利成長表現可望更高。