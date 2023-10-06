想要賞好車、購好車，來承德汽車商圈就對了！臺北市商業處輔導台北市承德汽車商圈發展促進會自主辦理「第14屆承德好車公益拍賣嘉年華」活動，於10月5日盛大舉行！現場透過拍賣知名YouTuber「小施汽車」嚴選的1輛公益車款，以及商圈精選的汽車周邊商品，邀請嘉賓們一起響應公益，將成交金額全數捐給公益團體。並透過專業的二手車講座分享，邀請民眾來到商圈賞好車、學知識、購好車，讓承德商圈的好車載著你前往人生的各段精彩里程！

臺北市商業處表示，承德商圈起源於30多年前聚集在新北市板橋區三民路周圍的二手車商家，因20多年前該處須建置重大工程而遷移至現在的承德路一帶，隨著維修廠、保養、汽車保險、銀行等相關行業陸續進駐，使得商圈屬性更加完整，形成了今日的承德汽車商圈樣貌，更成為國內著名的汽車產業聚集地。市府為提振活絡商圈發展，推廣商圈特色，自102年起持續投入資源，協助承德商圈自主舉辦「好車公益嘉年華」等系列行銷活動。今年實體活動以公益拍賣形式舉辦，在慶祝商圈成立40周年的同時，並邀請社會大眾共同關懷弱勢族群議題，也傳達承德商圈的溫暖與美好！

台北市承德汽車商圈發展促進會理事長李寶星表示，本次拍賣的公益車款Honda Civic 1.6是由知名YouTuber「小施汽車」嚴選，並經商圈相關店家協助更換零件及檢測維修，整修過程也拍成影片上架在「小施汽車」的YouTube頻道上，歡迎民眾瀏覽一窺承德商圈的高品質服務。活動現場還有二手車講座，向民眾分享選購二手車的要領、車況分析及採購指南，降低購買二手車門檻。更推出最新一版的承德商圈地圖，從新車到二手車，提供各種價位、各式車款及國產進口車，非常多元，透過地圖內的優質車商找尋心儀的車款，是最簡單的方法！歡迎民眾前來承德商圈賞好車、學知識、購好車！

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