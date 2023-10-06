陳秀芳｜連假前量縮小漲 留意營收亮眼股

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昨日美股四大指數皆小跌，其中費半下跌0.52％，今日台股開高震盪，台積電（2330）、鴻海（2317）漲幅0.76％、1.93％，終場大盤上漲67.05點，收在16,520.57點，成交量能萎縮至2,200億左右，周線連二紅。

今日台幣匯率來到32.246附近，從資金流向觀察，電子成交比重維持在七成以上，來到73.42％，電腦及週邊設備、電子零組件族群成交比重為23.41％、12.71％，今天漲幅較大族群造紙、資訊服務族群，漲幅1.84％、1.81％；表現相對弱勢族群為電子零組件、光電族群，跌幅為0.63％、0.98％。

從技術面觀察，今日量縮站回月線，但月線、季線壓力仍大，持續區間震盪看法不變；OTC走勢與加權不同步，跌幅0.03％，今日漲幅較大的族群為資訊服務、航運業族群，漲幅為1.33％、0.87％；表現相對弱勢族群為文化創意、電子通路族群，跌幅為0.57％、0.59％。

今日利基型記憶體IC、散裝航運指標漲勢較為整齊，在利基型記憶體IC部份的晶豪科（3006）創短線新高，漲幅8.88％、鈺創（5351）漲幅5.08％；而在散裝航運裡的新興（2605）、裕民（2606）、正德（2641）都有4％以上漲幅。

台股雙十連假前，交投冷清，上市櫃公司陸續公布9月營收，而在Q4台股沒有悲觀理由的情況下，擇優布局營運展望無虞的個股。

※本資料由鴻光投顧分析師陳秀芳提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。