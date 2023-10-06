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吳明益小說《複眼人》獲2023加泰隆尼亞筆會翻譯獎

  • 中時即時 李怡芸
吳明益小說《複眼人》的加泰隆尼亞語版獲2023加泰隆尼亞筆會翻譯獎。（文化部提供／李怡芸台北傳真）
吳明益小說《複眼人》的加泰隆尼亞語版獲2023加泰隆尼亞筆會翻譯獎。（文化部提供／李怡芸台北傳真）

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西班牙加泰隆尼亞筆會翻譯獎於9月29日宣布決審獲獎名單，由譯者Mireia Vargas-Urpí以台灣作家吳明益小說《複眼人》加泰隆尼亞語版本獲得殊榮。

文化部表示，許多優秀的台灣文學作品正透過翻譯成其他語言走向世界，於不同國家出版吳明益《複眼人》於2011年出版並推廣至國際市場，開創國外主流文學出版社買下台灣長篇小說版權的先例，而後陸續翻譯成各國語言於英國、美國、法國、義大利、瑞典、波蘭、匈牙利、捷克、印尼、日本、土耳其、衣索比亞、印度、越南、德國、加泰隆尼亞、俄國、韓國、塞爾維亞等國出版。

2022年出版的加泰隆尼亞語版本為《複眼人》的第18國譯本，譯者Mireia Vargas-Urpí為巴塞隆納自治大學翻譯及東亞研究學系教授，過去亦曾翻譯台灣作家三毛及李昂的作品。

加泰隆尼亞筆會成立於1922年，「PEN」為Poet、Playwright、Editor、Essayist、Novelist的首字母縮寫，以凸顯文學在世界文化發展中的作用。自2016年開始舉辦翻譯獎，目的在於徵集前一年內以加泰羅尼亞語出版的最佳文學翻譯作品，以表彰和尊重作為文化間橋樑創造者的翻譯專業人士，今年吸引了20多部作品報名。

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