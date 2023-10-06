公股銀最優! 彰銀生育重賞 第三胎加碼至36萬元

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彰化銀行響應政府鼓勵生育政策，近年逐步調高生育津貼，今年再度加碼提高補助第1名5萬元，第2名8萬元，第3名以上36萬元，以善盡企業社會責任。

彰化銀行落實ESG精神，照顧員工措施持續優化加碼，生育津貼自2020年起調整為第1名3萬元、第2名6萬元、第3名10萬元。本次調高至第1名5萬元，第2名8萬元，第3名以上更大幅提高至36萬元，相當於員工在彰化銀行生育3名子女，共可獲49萬元補助。若生育第3名及第4名可領高達72萬元，生越多領越多，鼓勵員工勇於增產報國。

照顧員工成家方面，彰銀也是不遺餘力，為協助單身員工尋找人生的下一站幸福，提供同仁結緣的機會，今年7月15日在桃園好時節休閒農場舉辦單身聯誼活動，參與聯誼活動同時於3年內辦妥結婚登記的員工，彰銀將贈送價值每人5萬元以內三機（洗衣機、電視機及冰箱等家電）作為祝賀禮，希望能夠牽線促成美滿姻緣。

此外，彰化銀行已連續10年入選「臺灣高薪100指數」成分股，「臺灣高薪100指數」成分股於每年6月進行定期審核，指數成分股主要篩選條件為「員工平均薪酬」、「淨利」、「每股淨值」及「員工總薪酬」等量化標準。彰銀自2014年迄今，每年均獲臺灣證券交易所列入「臺灣高薪100指數」成分股，足見彰銀重視員工，優化薪酬的努力受外界肯定。

彰化銀行表示，員工是企業最重要的資產，該行提供全方位照顧及福利措施，另推動員工持股信託，由員工自行提撥，行方也依照員工職等、提撥金額，相對提撥至員工持股信託帳戶中，鼓勵員工長期儲蓄規劃未來退休生活，以信託方式達到照顧員工，留住人才並提升企業向心力。

推動幸福職場是彰銀一直以來落實企業社會責任的主軸之一，未來該行將持續落實員工照護，增進員工福利，並多元化人才培育，優化安全職場環境，穩固和諧的勞資關係，實現幸福企業的經營願景。