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2旅遊需求助攻 雄獅Q3營收年增751.6％

  • 工商時報 姚舜
雄獅受惠企業旅遊、獎勵旅遊需求暢旺，9月營收22.08億元，年增574％、月增2.5％，僅次於今年7月表現。圖／本報資料照片
雄獅受惠企業旅遊、獎勵旅遊需求暢旺，9月營收22.08億元，年增574％、月增2.5％，僅次於今年7月表現。圖／本報資料照片

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雄獅（2731）受惠企業旅遊、獎勵旅遊需求暢旺，9月營收22.08億元，年增574％、月增2.5％，僅次於今年7月表現。第三季營收66.51億元，年增751.6％，並較上季成長二成，累計前三季營收154.48億元，年增782.18％。

展望後市，明年上半旅遊業市場展望佳，業界預估，2024年第一季航空公司的復航率可望較今年首季成長兩倍，整體旅遊產業動能持續轉強。受通膨影響，機票、食宿與交通等旅遊元件續漲，預估明年團費亦續漲。

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